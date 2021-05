200 bin bankacı işsiz kalacak

Pandemiyle birlikte değişen müşteri davranışları karşısında kârlılığını artırma amacıyla ABD bankacılık sektörü, gelecek 10 yılda çalışanların yüzde 10'u olmak üzere 200 bin kişiyi işten çıkarabilir.

Wells Fargo analisti Mike Mayo, The Financial Times'a yaptığı açıklamada söz konusu işten çıkarmaların ABD bankacılık tarihinin en büyüğü olacağını belirtiyor. Mayo'nun öngörülerine göre bankacılık sektörünün hizmet ağlarını pandemi sonrası yaşama adapte etmesi için yapacağı işten çıkarmalarda çağrı merkezi ve şube çalışanları risk altında. Bu öngörü, ABD İşçi İstatistikleri Bürosu'nun gelecek on yılda banka veznedarları sayısında yüzde 15 düşüş yaşanacağı tahminine uyuyor.

Teknolojik gelişmeler ve geleneksel olarak bankacılık sektörünün öncülük ettiği ödemeler hizmetinin bankacılık dışı şirketler tarafından sunulması Mayo'ya göre işten çıkarmaları gerektiren gelişmeler arasında. "Bankalar daha aktif olmak istiyorlarsa daha üretken olmalı ve bu da daha fazla bilgisayar, daha az insan anlamına geliyor," diyen Mayo, bankaların şu an toplam finans piyasasının yalnızca üçte birini oluşturduğunu belirtiyor. Dijitalleşmenin arttığını ve bunun fintech ile diğer teknoloji sağlayıcılarına fayda sağladığını belirten Mayo, "Eğer çocuklarıma nasihat veriyor olsaydım, finans sektörüne girmemeleri gerektiğini söylerdim. Finans, muhtemelen daralacak bir sektör" diyor.