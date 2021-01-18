20 Ocak Başkanlık Yemin Töreni

Küresel piyasalar, seçilmiş başkan Joe Biden’ın Çarşamba günü olan yemin törenine odaklanırken, risk iştahının zayıfladığı görüldü. 19 Ocak Salı günü ise eski FED Başkanı Janet Yellen’ın Hazine Bakanlığı görevine atamasının yapılıp yapılmayacağı görüşülecek. Kaynaklara göre, Komite oturumunda Janet Yellen konuşmasında güçlü Dolar vurgusu yapacak. Faiz düşecek, enflasyon aşağı çekilecek.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cuma günü olan konuşmasından sonra bugün Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da yaptığı açıklamasında mali disiplinin önemine dikkat çekti. Bugün Borsa İstanbul’un hafif alımla başlaması bekleniyor.

Satır Başları:

Borsalar Haftayı Satışla Tamamlıyor BIST100 %1,62 düşüşle 1.654 puan seviyesine gerilerken, BIST30 %1,46 eksiyle 1.523 puandaydı. Döviz kurları ise artışa geçti. Dolar kuru 7,49’dan, Euro 9,07’den alıcı buldu. Gram Altın ise, spot piyasalarda 443 Liraya yükseldi.

BIST100 %1,62 düşüşle 1.654 puan seviyesine gerilerken, BIST30 %1,46 eksiyle 1.523 puandaydı. Döviz kurları ise artışa geçti. Dolar kuru 7,49’dan, Euro 9,07’den alıcı buldu. Gram Altın ise, spot piyasalarda 443 Liraya yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler aldıklarını söyledi. Lütfi Elvan, “Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz. Enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikaları devam edecek.” dedi.

2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler aldıklarını söyledi. Lütfi Elvan, “Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz. Enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikaları devam edecek.” dedi. Cumhurbaşkanlığının "2021 Yılı Yatırım Programı" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 2021 yılında kamuda 3 bin 91 proje için 138,3 milyar TL yatırım ödeneği tahsis edildi.

"2021 Yılı Yatırım Programı" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 2021 yılında kamuda 3 bin 91 proje için 138,3 milyar TL yatırım ödeneği tahsis edildi. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2020 yılına ait verileri açıkladı. Buna göre, 2020 yılında toplam otomotiv üretimi 2019 yılına göre % 11 azalarak 1 milyon 297 bin 854 adet, otomobil üretimi % 13 azalarak 855 bin 43 adet oldu.

2020 yılına ait verileri açıkladı. Buna göre, 2020 yılında toplam otomotiv üretimi 2019 yılına göre % 11 azalarak 1 milyon 297 bin 854 adet, otomobil üretimi % 13 azalarak 855 bin 43 adet oldu. Hazine bu hafta 2 tahvil ihalesi düzenleyecek. Hazine, 19 Ocak Salı günü 15 ay vadeli, 13 Nisan 202 itfalı kuponsuz tahvil ve 5 yıl vadeli, 14 Ocak 2026 itfalı TLREF'e endeksli tahvili ilk kez piyasaya sunacak. İki tahvil için de valör 20 Ocak Çarşamba olacak.

Hazine, 19 Ocak Salı günü 15 ay vadeli, 13 Nisan 202 itfalı kuponsuz tahvil ve 5 yıl vadeli, 14 Ocak 2026 itfalı TLREF'e endeksli tahvili ilk kez piyasaya sunacak. İki tahvil için de valör 20 Ocak Çarşamba olacak. ABD'de Seçilmiş Başkan Joe Biden'in Hazine Bakanlığı görevi için seçtiği eski Fed Başkanı Janet Yellen'in bu göreve atanıp atanamayacağının görüşüleceği Senato Finans Komitesi toplantısı 19 Ocak'ta, Biden'ın görevi devralmasından 1 gün önce yapılacak.

BIST 100

Geçen haftanın son işlem gününde endeks 1.524 seviyesinden kapanışını yapmıştır. Önceki seansta en yüksek 1.548 ve en düşük 1.516 seviyesine gelen BİST100 endeksi seansı %1,43 azalışla kapatmıştır. Önceki işlem seansında BİST100 endeksin günü 31,57 milyar TL hacimle tamamladığı görülmüştür.

Destek: 1.516

Direnç: 1.527

Şirket Haberleri:

Aygaz A.Ş. (AYGAZ): Aygaz A.Ş.'nin ("Aygaz") mevcut bayi ağı ve eve teslimat tecrübesini kullanarak, e-ticaret ve giderek büyüyen kargo dağıtım sektöründeki %100'üne sahip olduğu Aygaz Aykargo Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin ("Aykargo") faaliyetlerinin geliştirilmesi ve daha etkin yürütülmesi amacıyla, Aygaz, Aykargo ve McKinsey Grubu (‘McKinsey') arasında stratejik işbirliği kurulmasına yönelik olarak 15.01.2021 tarihinde Ortaklık Çerçeve Sözleşmesi (Sözleşme) imzalanmıştır. Sözleşme ile işbirliğinin ana unsurları belirlenmiş olup, taraflarca ilk 5 yılda Aykargo'ya toplam 75 milyon ABD Doları sermaye konulması suretiyle yatırım yapılması ve ortaklık yapısının %80 Aygaz, %20 McKinsey olarak belirlenmesi öngörülmüştür. Bu dönemde McKinsey tarafından Aykargo'ya üstlendiği yatırım tutarı kadar teknik destek ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması öngörülmektedir. Ayrıca beşinci yılın sonundan itibaren McKinsey'e sahip olduğu payları belirli dönem ve koşullarda halka arz ve/veya Aygaz'a satma opsiyonu verilmesi suretiyle çıkış hakkı, Aygaz'a da ön alım hakkı ve satın alma opsiyonu tanınması kabul edilmiştir. İşbirliğinin detaylarına ilişkin tamamlayıcı ek sözleşmelerin ise 15.04.2021 tarihine kadar imzalanması planlanmaktadır.

Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY): Şirketimiz iştiraki Almanya'da kurulu Peker GYO Global GMBH şirketine, Almanya'nın Nordrhein-Westfalen eyaletinin Grevenbroich şehrinde yer alan 300 m2 kiralanabilir alana sahip 1 ticari alan 1 daireden oluşan ve 19.200 € yıllık kira geliri bulunan taşınamazın 220.000 €'ya satın alımı amacıyla sözleşme imzalanmıştır.

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO): Şirketimiz projelerinin ana finansörü olan ve en yüksek kredi riskimiz bulunan banka ile aramızda imzalanan 15.01.2021 tarihli protokol kapsamında; A. Sirketimizin kredi borclarının tasfiyesi, B. Protokol kapsamında belirlenen hususların yerine getirilmesi kaydıyla olusturulucak olan ilave finansman ile İnnovia 4, İnnovia Arifiye ve Elexia Tuzla Projelerinin tamamlanması için mutabakat saglanmıştır.

Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS): Tüpraş'ın uluslararası pazarlarda satış ve karlılığını artırmak, ürün ve menşei çeşitliliğini artırmak amacıyla Şirketimiz 15 Ocak 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile , %100 bağlı ortaklığımız Tüpraş Trading LTD.'e petrol ürünleri satışı ve Tüpraş Trading LTD.'den petrol ürünleri ve ham petrol alımı için tedarik ve satış anlaşması yapılmıştır. Şirketimizin %100 iştiraki Tüpras Trading LTD. ile yaygın ve süreklilik arz eden petrol ürünü satışı ve petrol ürünü ile ham petrol alımı işlemlerinin 2021 hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarda yer alan hasılat/satılan malın maliyeti tutarının %10'unu aşması öngörülmekte olup, işbu raporda; Tupras Trading LTD. ile 2021 yılı içerisinde yapılması öngörülen işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu hakkında bilgi sunulmuştur.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (ANHYT): Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 1.684.083.167,65.-TL, hayat dışı 998.199,10.-TL olmak üzere toplam 1.685.081.366,75.-TL olarak gerçekleşmiştir.

USDTRY

Güne başlarken 7,4587 işlem gören Dolar kuru şu saatlerde 7,4670 seviyelerinde hareket ediyor. Döviz kurunun güne alıcılı başladığını görmekteyiz. Kur için direnç seviyesi 7,4800 olarak izlenebilir.

Destek: 7,4500 - 7,4300

Direnç: 7,4800 - 7,5000

EURTRY

Güne başlangıcını 9,0187 seviyesinden yapan EUR/TRY kuru sabah saatlerinde 9,0247 seviyelerinden işlem görüyor. Euro kurunun güne alıcılı başladığı görülmüştür. Kurda direnç seviyesi 9,0500 olarak belirlenmiştir.

Destek: 8,9900 - 8,9500

Direnç: 9,0500 - 9,0800

EURUSD

1,2082 seviyesinden güne başlayan parite 1,2076 seviyesinden işlem görmektedir. EUR/USD paritesinin satıcılı işlem gördüğü görülmüştür. Paritede destek seviyesi 1,2100 olarak izlenecektir.

Destek: 1,2100 - 1,2100

Direnç: 1,2100 - 1,2100

XAUUSD

Güne 1.827 seviyesinden başlangıcını yapan Ons Altın an itibariyle 1.838 seviyelerinden fiyatlanmakta. Ons Altının güne alıcılı başladığını izliyoruz. Değerli metal için ilk direnç 1.849 seviyesi olarak takip edilebilir.

Destek: 1.817 – 1.796

Direnç: 1.849 – 1.861

BRENT

Güne başlangıcını 54,76 seviyesinden yapan Brent petrol, 54,73 seviyelerinden işlem görüyor. Emtianın güne satıcılı başladığı görülmüştür.