2 milyondan fazla haneye 1100 lira ödeme!

Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs'a kadar tam kapanma kararı aldı.

Pandemiyle etkin mücadelesi dikkat çeken Türkiye, IMF Mali İzleme Raporu'na göre, salgın sürecinde G20'nin yükselen ekonomileri arasında Gayri safi yurt içi hasılasına oranla en fazla likidite desteği sağlayan ülke oldu.

Destek paketlerinin devam ettiği ülkede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, tam kapanma sürecinde yapılacak ödemelerle ilgili açıklamada bulundu.

HANE BAŞI 1100 LİRA

Yanık, "2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." dedi.

Bakan Yanık, yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin de Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile beraber yapılacağını bildirdi.

YÜZDE 9,4'LÜK LİKİT DESTEK

Türkiye, IMF raporunda salgın süresince milli gelirin yüzde 9,4'ü oranında likit destek sağladı.

Aynı kategoride değerlendirilen Çin, Brezilya, Hindistan, Güney Afrika gibi ülkeler Türkiye'nin gerisinde kaldı.

Türkiye'ye en fazla yaklaşabilen ülke yüzde 6,2 ile Brezilya oldu. Rusya ve Çin ise bu alanda yüzde 1,5 ve yüzde 1,3 ile sıralandı.