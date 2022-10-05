2 milyar dolar ihracat için geri sayım başladı

Antalya, Burdur ve Isparta illerinde yılın ilk 9 ayında yapılan ihracat yüzde 3,76 artışla 1 milyar 932 milyon 942 bin 852 dolar oldu.

Batı Akdeniz’den yılın ilk 9 aylık döneminde gerçekleşen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,76 artışla 1 milyar 932 milyon 942 bin 852 dolar oldu. Bölgeden sadece eylül ayında gerçekleşen ihracat ise geçen yılın eylül ayına kıyasla yüzde 6,84 oranında gerileyerek, 194 milyon 120 bin 911 dolar oldu. Bu yılın eylül ayında en fazla ihracatı maden ve metaller sektörü gerçekleştirirken, en fazla ihracat Rusya’ya yapıldı. 9 aylık dönemde ise en fazla ihracatı yaş meyve sebze sektörü gerçekleştirirken, en fazla ihracat Almanya’ya yapıldı.

Bölge ihracatında ciddi yere sahip olan yaş meyve sebze, maden ve metaller sektörü ile ağaç orman ürünleri sektörü eylül ayını kayıpla kapatırken, kimyevi maddeler ve çimento cam seramik ve toprak ürünleri ihracatını ciddi oranda artırdı. Bölgeden en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 5 sektör, eylül ayında toplam ihracatın dörtte üçünü gerçekleştirme başarısı da gösterdi.

Eylül ayında 131 ülkeye ihracat yapıldı

Eylül ayında gerçekleşen ihracatın ülkelere göre dağılımına bakıldığında Çin’de yaşanan gerilemenin bu ayda da sürdüğünün gözlendiğini söyleyen Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, "Almanya ihracatta yaşanan gerilemeye rağmen Batı Akdeniz’in en önemli pazarlarından olma yolunda ilerleyişini sürdürdü. Hollanda ise bölge ihracatında önemli bir pazar olarak yerini sağlamlaştırdı. 2022 yılı Eylül ayında Antalya, Burdur ve Isparta illerinden 131 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirildi" dedi.

Bölge ihracatının 9 aylık seyrine sektörel bazda bakıldığında yaş meyve sebze sektörü 489,1 milyon dolar ihracatla ilk sırada yer alırken, doğaltaş ağırlıklı maden ve metaller sektörünün 404,9 milyon dolar ihracatla ikinci sırada yer aldığını kaydeden Çavuşoğlu, Çin’de yaşanan daralmaya rağmen doğaltaş ağırlıklı maden ve metaller sektörünün ihracatını yüzde 7,81 oranında artırmasının gelecek adına olumlu sinyaller verdiğini kaydetti. Çavuşoğlu, yaş meyve sebze sektörünün 9 aylık dönemde ihracatının geçen yılın 9 aylık dönemine kıyasla yüzde 3,5 oranında gerileme olsa da örtü altı sebze sezonunun başlamasıyla bu gerilemenin yerini

yükselişe bırakmasının beklendiğini belirtti.

9 ayda 161 ülkeye ihracat

Yılın 9 aylık döneminde Batı Akdeniz’den 167 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiğini ve Almanya’nın en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Çin’e gerçekleşen ihracatta yaşanan düşüş 9 aylık süreçte de kendini ciddi olarak gösterdi. Hollanda’ya gerçekleşen ihracattaki artış ise ciddi boyutlara ulaştı. Eylül ayının son bölümünde Hollanda’dan ülkemize gelen heyetin üretim alanları ve paketleme tesislerinde gerçekleştirdiği çalışmalar, yaş meyve sebze sektörü adına olumlu sinyaller verdi. Bölge ihracatımız sistematik bir şekilde artışını sürdürürken, birliğimiz bölge ihracatını daha da artıracak çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu çerçevede eylül ayında Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen yaş meyve sebze, İtalya’nın Verona kentinde düzenlenen doğaltaş fuarına katıldık. Birliğimiz ekim ayının ilk haftasında da İspanya’nın Madrid kentinde düzenlenen Fruit Attaction Fuarı’na katıldı."