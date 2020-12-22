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2. ihracat treni Sivas’ta
Türkiye’den Çin’e giden ikinci ihracat treni, Sivas’taki Bostankaya tren istasyonuna ulaştı.
Ekonomi 22.12.2020, 16:58
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Türkiye’den Çin’e giden ikinci ihracat treni, Sivas’taki Bostankaya tren istasyonuna ulaştı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 4 Aralık’ta İstanbul’dan Çin’e uğurlanan ilk ihracat treninin, toplam 8 bin 693 kilometre yol kat edip, 19 Aralık’ta Çin’in Xi’an şehrine ulaştığı bildirilmişti. Türkiye’den Çin’e giden ikinci 42 vagonlu yük treni de bin 400 adet buzdolabı yüküyle geçtiğimiz gün İstanbul’dan yola çıktı. ikinci ihracat treni, saat 17.00 sıralarında Sivas’taki Bostankaya tren istasyonuna ulaştı. İhracat treni yaklaşık 30 dakika süren işlemlerin ardından, Çin’e gitmek üzere Kars’a hareket etti.
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