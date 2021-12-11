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2. el oto piyasasında kısır döngü

İkinci el oto piyasasında alıcılar istedikleri fiyata araç bulamazken, satıcılar da sattıkları arabanın yerine yeni araç alamayacaklarını düşündükleri için araba alışverişine sıcak bakmadıklarının ifade etiler.

Ekonomi 11.12.2021, 12:52
2. el oto piyasasında kısır döngü

İkinci el oto piyasasında alıcılar istedikleri fiyata araç bulamazken, satıcılar da sattıkları arabanın yerine yeni araç alamayacaklarını düşündükleri için araba alışverişine sıcak bakmadıklarının ifade etiler.

Çip krizi ve salgın dolayısıyla dünyada etkili olan sıfır araç sıkıntısı, 2. el oto piyasasına da olumsuz etki etmeye devam ediyor. Dövizdeki artışın da etkisiyle piyasada her geçen gün araba fiyatları yükselirken, model yükseltmek için arabalarını satan vatandaşlar, pişman olduklarını söylediler.

Satıcılar da arabalarını sattıkları zaman yerine yeni bir araba koyamayacaklarını düşünerek, araç satma konusunda çelişkiye düştüklerini dile getirdiler.

“Arabamı satmak istiyorum ama yerine alacak araba bulamıyorum”

İkinci el araba piyasasında araba alımının da satımının da zorlaştığına dikkat çeken İsmail Karaburun, “Piyasanın durumunu hiç iyi görmüyorum. Araba fiyatları aşırı yükselmiş. Bugün 50 bin TL olan araba ertesi gün 70 bin TL’ye çıkabiliyor. Kendi aracımı bile pazara çekmedim. Sattığım zaman araba alamayacağımı bildiğim için beklemede kalmak zorundayım. Durum karışık. Akşamdan sabaha fiyatlar değişiyor. 2004 model Opel Vectra aracımı 120 bin TL’den satıyorum. Alacağım arabayı da 90 bin TL bandında düşünüyorum. Kendi aracımı sattığımda istediğim arabayı da bulamayacağım için geri adım atmak zorunda kaldım. Tereddüt içindeyim. Satmaya ihtiyacım var ama arabamı satarsam bulamayacağım için günü geçirmeye çalışıyorum. Aynı gün içerisinde tekrar araba alma ihtiyacım var. Arabamı satıp, 30 bin TL’sini kendim değerlendirip, geri kalanla da araba almak istiyorum. 2 arada 1 derede kaldım. 1992 model Toyota Corolla’yı sordum şimdi 92 bin TL diyor. Kısa bir süre önce 60 bin TL’ye alabiliyordum. Fiyatlar bu seviyeye kadar gelmiş” dedi.

“Aracı sattığımda istediğim fiyata yeni araba alamıyorum”

Sattıkları arabanın üstüne bir miktar para koyup alacak araba bulamadıklarına değinen Yunus Şenol, “2. el oto piyasasında millet üstüne koyuyor ama satışlar biraz zor oluyor. Ben satıcıyım. Pazara 2 araç getirdim. Fiyatlar son zamanda oldukça arttı. Bir arabayı 38 bin 500 TL’den satışa sundum, diğer arabayı da 195 bin TL’den satışa sundum. Alıcı var ama sattığımız fiyata yeni araba alamıyoruz. Bu arabaları satarsak yeni araba alacağız ama üstüne koyamıyoruz. Sattığımız paraya istediğimiz arabayı alamıyorum. 1 haftadır araçlar satışta” diye konuştu.

“Fiyatlar yüzünden elimdeki arabayı koruma kararı aldım”

Fiyatlardaki dalgalanma yüzünden kendi arabasını satmaktan vazgeçtiğini vurgulayan Sinan Köse, “Pazardaki arabalara bakmaya geldim. Araba fiyatları çok yükselmiş. Açıkçası fiyatlar bu seviyedeyken ben araba satmam. Elimdeki arabayı koruma yöntemine gidiyorum. 1 ay önce 1 tane araba bulmuştum. 150 bin TL civarında satılıyordu. Şu anda o araba 210 bin TL’ye kadar çıkmış. Fiat Egea marka aracım var. Bu fiyatları görünce satmaktan vazgeçtim. Sıfır arabalar 2. el arabalardan daha ucuz ama piyasada da sıfır araç yok. Aracımı satsam da üstüne araba alamam gibi görünüyor. Öyle de bir gerçek var” şeklinde konuştu.

“75 bin TL’ye sattığım aracı 90 bin TL’ye alamıyorum”

Sattığı arabanın aynısını kısa süre sonra 15 bin TL fazla paraya alamadığını belirten Ömer Düzgün ise şunları söyledi:

“90 bin liraya araba bulamıyorum. Fiyatlar çok pahalı. Otomatik vites arıyorum ama piyasada bulamıyorum. Kendi aracımı sattım yerine araba alamıyorum. 75 bin TL’ye sattığım arabayı 90 bin TL’ye alamıyorum. Ben almak istediğimde 80 bin TL’ydi ama şu anda alamıyorum. 10 günde arabalara çok büyük zam geldi. Galericilere de bakacağım. İlgim tamamen 90 bin TL bandındaki arabalarda fakat istediğimi bulamıyorum. Fiyatlar da daha fazla artacak gibi geliyor.”

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