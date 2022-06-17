2 bin 500’ün üzerinde çalışanın 350 milyon adımı iyiliğe dönüşecek

Yeni nesil çalışan esenliği platformu Wellbees’in şirketler arasında adım yarışması düzenleyerek gönüllük projelerini hayata geçirdiği Wellbees Challenge’ın ikincisine 11 ülkede faaliyet gösteren 31 şirketten 2 bin 500’ün üzerinde çalışan katıldı.

20 Mayıs Dünya Arı Günü kutlamaları kapsamında şirketler arasında düzenlenen global adım yarışması Wellbees Challenge’ın ikincisi yapıldı. Yarışmaya bu yıl Türkiye’nin yanı sıra aralarında Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, İspanya ve Somali’nin de yer aldığı toplam 11 ülkede faaliyet gösteren 31 şirketten 2 bin 500’ün üzerinde çalışan katılım gösterdi. 16 Mayıs-10 Haziran tarihlerinde gerçekleşen ve toplamda 300 milyon adımın hedeflendiği yarışmada, hedeflerin de üzerine çıkılarak 348 milyon 217 bin 537 adım atıldı.

“Adımlarımızla dünya için değer oluşturuyoruz”

Fiziksel hareketliliğin çalışanların hayatına olumlu yansıdığını söyleyen Wellbees Kurucusu Melis Abacıoğlu, “17 ülkede 100 binin üzerinde çalışanın kullandığı platformumuzdan elde ettiğimiz verilere göre kullanıcılarımızın yüzde 82’si bir sağlıklı alışkanlık geliştiriyor, sosyalleştikçe kendilerini yüzde 10 daha iyi hissediyor. Bununla birlikte adım yarışmaları sonrası yüzde 73 oranında adım sayılarını artırıyorlar ve yarışmalardan bir ay sonra dahi adım ortalamaları yüzde 30 artmış şekilde devam ediyor. Wellbees Challenge ile iki yıldır yüz milyonlarca adım atarak çalışanların sağlığına ve kendilerini daha iyi hissetmelerine katkı sağlıyoruz. Ancak meydan okumamıza katılan çalışanların kendilerini iyi hissetmelerinin tek sebebi fiziksel olarak hareket etmeleri de değil. Bu adımları bir gönüllülük hareketine dönüştürerek, hep birlikte dünyamız için değer oluşturuyoruz. Bu da bize iyi olma halinin yanında gurur ve mutluluk da yaşatıyor. Geçen yıl 11 şirketle bu yola çıkmıştık, bu yıl 31 şirketle dünyanın dört bir yanında her anlamda iyi hissetmek için adım attık” dedi.