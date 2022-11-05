2 bin 500 nüfuslu köyün yüzde 90’ı tarımla uğraşıyor, hasat zamanı çevre köylerden işçi alıyor

Isparta’nın merkeze Deregümü Köyünde bu yıl gerçekleştirilen domates ve karanfil hasatının yüzde otuzluk kısmıyla ülke ekonomisine büyük katkı sağlandı. Nüfusunun yüzde 90’ının tarımla uğraştığı köyde hasat zamanı çevre illerden gelen işçilerle birlikte rakam 10 bini buluyor.

Gül, kiraz, lavanta, kayısı ve elma üretimiyle önemli bir tarım altyapısına sahip Isparta’da merkeze bağlı 2 bin 500 nüfuslu Deregümü köyündeki seralarda yayla şartlarında örtü altı üretilen domates ve karanfille bu yıl ülke ekonomisine büyük katkı sağlandı. Köy halkının geçimini yüzde 90 oranında karanfil ve domatesle sağladığını dile getiren köy muhtarı Ali Toprakçı “ 2 bin dönüm arazide kapalı örtü altı karanfil üretimi yapmaktayız. Sezon başında 250 milyon dal karanfil hasatı hedeflemiştik bu hedefimize ulaştık. Elde ettiğimiz karanfilleri Avrupa ülkelerine ihraç ettik. Bu ihracatla köyümüze ve ülke ekonomisine çok güzel bir döviz ve milli gelir elde ettik bu yüzden çok mutlu ve gururluyuz” dedi. Karanfilin yanı sıra domatesle de ekonomiye büyük katkı sağladığını belirten Toprakçı “700 dönüm arazide bu yıl 10 bin ton domates üretimi sağladık. Ürettiğimiz domatesleri Ankara, İstanbul, Konya ve İzmir gibi iç piyasa hallerine gönderirken yüzde 30’luk kısmını da Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine tekrar ihracat yaptık. Karanfil gibi ülke ekonomisine domatesin yüzde otuzluk kısmıyla girdi sağladık. Bu da demek oluyor ki Deregümü çiftçisi bu yıl domates ve karanfilden güzel bir gelir elde etti” şeklinde konuştu.

“nüfusumuz kadar kişiye istihdam sağlıyoruz”

2 bin 500 nüfuslu olan köyde nüfusu kadar kişiye istihdam sağladığını belirten Ali Toprakçı “ Karanfil ve domates seralarında istihdam sağladığımız kişi sayısı 2 bin 500’le kalmıyor. Bir aileyi dört kişi olarak düşünürsek yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlıyoruz” dedi. Hasat dönemlerinde kadın çiftçilerin büyük rol oynadığını söyleyen Toprakçı “ Bu işin yüzde 80’lik kısmını annelerimiz, kardeşlerimiz yani kadın çiftçilerimiz götürüyor yani serada domatesin dolamasını filizini almasını, karanfilde de bütün her şeyini kadın çiftçilerimiz üstleniyor. Erkekler pazarlamasıyla kasa taşıma işiyle ilgileniyor ama üretimin büyük kısmını kadın çitçilerimiz yapıyor. Bu istihdamın ve üretimin oluşmasında kadınlarımızın önemi çok büyük” diye belirtti.