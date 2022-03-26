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1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolu Akıllı Ulaşım Sistemi ile donatıldı

Dünyanın en uzun orta açıklığına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı otoyolları son teknolojik Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ile donatıldı. Yapay zeka destekli olay algılama sistemlerinden oluşan teknoloji sayesinde köprü üzerinde 24 saat yol, hava ve afet durum riskleri izlenebiliyor.

Ekonomi 26.03.2022, 09:30
1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolu Akıllı Ulaşım Sistemi ile donatıldı

Dünyanın en uzun orta açıklığına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı otoyolları son teknolojik Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ile donatıldı. Yapay zeka destekli olay algılama sistemlerinden oluşan teknoloji sayesinde köprü üzerinde 24 saat yol, hava ve afet durum riskleri izlenebiliyor.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 107. Yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum da katılımıyla hizmete açılan 1915 Çanakkale Köprüsü mimari estetiğini yanı sıra teknolojik donanımıyla da büyük ilgi uyandırdı. Akıllı Ulaşım Sistemi (AUS) sayesinde Malkara- Çanakkale Otoyolu’nun yanı sıra 1915 Çanakkale Köprüsü 24 saat gözlem altında tutuluyor. Bu sayede risk ve diğer faktörler en hızlı şekilde bertaraf edilebiliyor.

“86 kamera ve hız sensörleri var”

Malkara- Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 86 kamera, meteoroloji istasyonları ve hız sensörleriyle takip ettiklerini belirten Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme (ÇOK) A.Ş.’nin Tasarım Müdürü Ferruh Aytekin, “1915 Çanakkale Köprüsü’nde Akıllı Ulaşım Sistemi (ITS) kullanıyoruz. Bu ITS sistemi nelerden oluşuyor? En temeli aslında yapay zeka destekli olay algılama sisteminden oluşuyor. Yapay zeka destekli olması ve olay algılaması da 1915 Çanakkale Köprüsü ve köprüyü bağlanan tüm yollarıyla birlikte son derece modern bir sistemle yönetildiğini ve kontrol edildiğini gösteriyor bize. Peki, bu olay algılama nedir? Kaza durumları, trafiğin ters yönden akması, araçların durması yada yola bir cismin düşmesi gibi bütün bu anormal durumları algılayan bir akıllı sistemimiz var. Bu sistem birçok farklı fonksiyonları olan kameralarla birlikte çalışıyor. Bu kameralardan genel değerler sistemin içerisinde değerlendiriliyor. 86 adet kameramız ve hız sensörlerimiz. Trafiği bu hız sensörleriyle de gözlemleyebiliyoruz. Sıkışmaların olduğu yada başka problemlerin olduğu yerlerde ortalama hızları tespit edebiliyoruz. Bunun yanı sıra birçok meteorolojik istasyonumuz var. Meteorolojik verileri, rüzgarları, sıcaklık farklılıklarını veya don seviyesinin altına inen sıcaklıkları bu istasyonlarımızdan görüp, algılayabiliyoruz” dedi.

“Akıllı sistemler işaret tabelalarına mesaj göndererek yolcuları uyarıyor”

Yapay zeka sayesinde oluşturulan algoritma ile anlık değişken durumların ikaz tabelalarına gönderilerek yolcuların uyarıldığını kaydeden Aytekin, “Bütün bu işler algılandıktan sonra VMS dediğimiz değişken mesajları içeren işaret tabelalarına gönderiliyor, böylece yolcu ve şoförleri ikaz eden sistemlerimiz var. Bu sistem Türkiye’deki bütün otoyollarda kullanılıyor ama burada en modern teknolojiyi bir araya getirerek en güncel halini 1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyollarında sistemi kurmuş bulunmaktayız. Bu yapay zeka algılama sistemimiz aslında 5 adet kavşakta ve onun haricinde ücret toplama yerlerinin bulunduğu alanlarda aktif olarak çalışmakta. Bunun yanı sıra otolun tamamına yayılmış 6, köprü üzerinde de 3 adet meteoroloji istasyonumuz var” diye konuştu.

“Yapısal Sağlık İzleme Sistemi var”

Köprüdeki hava durumu ve yüklemelerin takibi için Yapısal Sağlık İzleme Sistemi’nin yer aldığını ifade eden Aytekin, “Aynı zamanda bizim burada yapısal sağlık izleme sistemimiz de var. Köprüdeki bütün hareketleri, titreşimleri, yer değişimleri ve sıcaklık farklılıklarını okuduğumuz yapısal sağlık izleme sistemimiz var. Bu da 7/ 24 aktif olarak verileri topluyor ve anlamlı hale getiriyor. Bu sayede de hareketli bir yapı olan köprünün nasıl çalıştığını, istendiğini gibi faaliyet gösterip, göstermediğini, rüzgar ve yüklemeler karşısında arzu ettiğimiz davranışı gösterip, göstermediğini gözlemleme şansımız oluyor” şeklinde konuştu.

Trafik güvenliği hat safhada

Köprü ve otoyollarda güvenli sürüş konforu için; 2 bin 557 adet aydınlatma direği, 6 bin 360 metrekare düşey levha montajı, 167 bin metrekare yatay işaretleme, 411 kilometrelik otokorkuluk, 196 kilometre tel çit ve 17,5 kilometre uzunluğunda yaya otokorkuluk montajı ve akıllı ulaşım sistemleri çerçevesinde 225 bin 250 metre uzunluğunda Fiber Optik İletişim Altyapısı tesis edildi.

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