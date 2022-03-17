1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar?

1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü 18 Mart'ta hizmete açılıyor. Köprünün açılışı için son hazırlıklar tamamlandı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Tören, Gelibolu yakasındaki gişelerde yapılacak. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; törene Güney Kore Başbakanı Kim Bo-kyum da katılacak.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretine ilişkin açıklamada bulundu.

Geçiş ücretinin açılış töreninde açıklanacağını söyleyen Karaismailoğlu, "Maksimum araç geçecek şekilde ve vatandaşı yormayacak bir çalışmamız var. Vatandaşımızın hoşuna gidecek rakamı yarın Cumhurbaşkanımız açılışta söyleyecek" dedi.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜN ÖZELLİKLERİ

Üçüncü ayın 18'ini temsil eden 318 metre yüksekliğindeki kuleleri ve adıyla Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 18 Mart 1915'i simgeleyen 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağladı.

18 Mart 2017'de temeli atılan köprünün yapımında yaklaşık 5 bin kişi görev aldı.

6 DAKİKADA KESİNTİSİZ GEÇİLECEK

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü, 'dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü' unvanını aldı.

Kırmızı beyaz renkteki 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, 318 metrelik yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 3'üncü ayın 18'ini simgeleyen kulelerinin üst kısmında Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisinin tasviri yer alacak.

770'er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre geçiş uzunluğuna sahip. Gidiş ve geliş yolu, 3'er şeritli olan köprü 45,06 metre genişlikte. Köprü tabliyesinin 2 tarafında bakım-onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları bulunuyor. 'Asrın Projesi' olarak gösterilen 1915 Çanakkale Köprüsü ile Çanakkale Boğazı, 6 dakikada kesintisiz geçilebilecek.