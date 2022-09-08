Elazığ’da Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde Keban ilçesinde balık hasadı ve balıklandırma etkinliği düzenlendi. Bu çerçevede Elazığ dahil 19 ilde 19 milyon yavru sazan sulara bırakıldı.

Valilik öncülüğünde Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Keban ilçesinde balık hasadı ve balıklandırma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte ilk olarak öğrencilere akvaryum hediye edildi. Ardından Elazığ başta olmak üzere 19 ilde toplamda 19 milyon yavru sazanlar su ile buluşturuldu. Etkinliğe Vali Ömer Toraman, Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren, İl Müftüsü Selami Aydın, kurum müdürleri, vatandaş ve öğrenciler katıldı.

Üretilen 19 milyon yavru balığı sadece Elazığ’da değil komşu illerimizde de sulara bıraktıklarını belirten Elazığ Valisi Ömer Toraman, “Bölgedeki 11 vilayete yavru balıkları dağıtmaya başladık. Bütün bu süreçte emeklerinden dolayı bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

Elazığ dahil olmak üzere yaklaşık 19 ilde yüzden fazla kaynakta balıklandırma faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, “Keban Baraj Gölü bizim için çok kıymetli. Bu baraj gölünden maksimum düzeyde faydalanmamız gerekiyor. Bu faydayı ortaya koyabilmek için de bölgede avcılık yapan gerek amatör balıkçılar gerekse de yetiştirici balıkçılarımızı korumak ve desteklemek zorundayız. Temelde nesli tehlike altında olan türleri korumak, balıkçılık üretimini arttırmak veya sportif balıkçılığı desteklemek ve ticari balıkçılığı desteklemek amacıyla yapılan bu faaliyet ile ilimizde ki ve bölgemizde ki bütün su kaynaklarını balıklandıracağız inşallah. Bu potansiyelimizi gerek avcılık ve yetiştiricilik olarak artık tescillemiş durumdayız. Keban bu anlamda Baraj Gölü olmak hasebiyle Fırat’ın gerdanlığın ilk dilimi hem de su ürünleri yetiştiriciliğinde Elazığ Türkiye’de iç sularda bir numara konumundadır. Bu balıklandırma faaliyetinin ilimizdeki bütün balıkçılar için hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından balıklar suya bırakıldı.