banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bitcoin'de düşüş
Bitcoin'de düşüş
Borsa güne rekorla başladı
Borsa güne rekorla başladı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Vitor Pereira'an istifa açıklaması!
Vitor Pereira'an istifa açıklaması!

180 milyon liralık yatırımda sona gelindi: 27 yıllık hayal gerçek oluyor

1994 yılında planlaması yapılan ve çeşitli sebeplerle yapımı sürekli olarak ertelenen Kastamonu Atık Su Arıtma Tesisinde, 27 yıl sonra inşa edildi. Yaklaşık 180 milyon liralık yatırımla inşa edilen tesiste arıtma denemelerine bu ay içerisinde başlanacak.

Ekonomi 14.12.2021, 10:35
180 milyon liralık yatırımda sona gelindi: 27 yıllık hayal gerçek oluyor

1994 yılında planlaması yapılan ve çeşitli sebeplerle yapımı sürekli olarak ertelenen Kastamonu Atık Su Arıtma Tesisinde, 27 yıl sonra inşa edildi. Yaklaşık 180 milyon liralık yatırımla inşa edilen tesiste arıtma denemelerine bu ay içerisinde başlanacak.

1994 yılında planlama çalışmalarına başlanan ama çeşitli sebeplerle hayata geçirilemeyen Kastamonu Atık Su Arıtma Tesisi projesinde yüzde 99 fiziki gerçekleşme sağlandı. 2019 yılında proje ve yapım ihalesi gerçekleştirilen Kastamonu Atık Su Arıtma Tesisinin inşaat çalışmalarına 2020 yılında başlandı. Yaklaşık 1,5 yıldır yapım çalışmaları devam eden Atık Su Arıtma Tesisinde deneme çalışmalarına bu ay başlanacak. 3 ay sürecek olan deneme çalışmalarının ardından 2022 yılının Mart ayında tesis faaliyete geçecek.

Tesiste 38 bin metreküp su arıtılacak

47 bin metrekarelik alanda inşaat çalışması başlayan Kastamonu Atık Su Arıtma Tesisi tamamlandığında 1. kademede ortalama günlük 31 bin 978 metreküp, 2. kademede ise günlük ortalama 38 bin 267 metreküp atık suyu arıtabilecek kapasitede olacak.

Atık Su Arıtma Tesisi, Avrupa Birliği projesinin finansmanının yüzde 85 Avrupa Birliği, yüzde 6’sı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yüzde 9’u da Kastamonu Belediyesi tarafından karşılanacak.

Tesis, kendi elektrik enerjisini kendisi karşılayacak

47 bin metrekarelik alan üzerine yapılacak olan Atık Su Arıtma Tesisi kendi elektriğini üretecek. Tesisin çamur havuzunda oluşacak metan gazı kurulacak enerji üretim tesisiyle elektrik enerjisine çevrilecek. Kurulacak elektrik üretim tesisiyle, Atık Su Arıtma Tesisinin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

Arıtma sonucunda kuruluk oranı yüzde 90 olan çamur elde edilecek

Atık Su Arıtma Tesisinde arıtma sonucunda kuruluk oranı yüzde 90 olan çamur elde edilecek. Bu çamur çimento fabrikalarında ve sunta fabrikalarında yakılmak üzere bertarafı planlanıyor. Yüzde 90 kuruluk oranındaki çamur kalori değeri bin 600- bin 800 kalori olacağı öngörülüyor. Ayrıca çamurun Kastamonu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde, Orman Fidanlık Müdürlüğü’nde ve bazı köy tarımsal faaliyetlerde kullanılabilmesi için testler devam ediliyor.

“180 milyon liralık yatırımda sona gelindi”

Tesis hakkında bilgi veren Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Atık Su Arıtma Tesisinde yaklaşık 180 milyon liralık bir yatırımın hayata geçirileceğini belirterek, “Yüzde 85’i Avrupa Birliği fonlarından, yüzde 6’sı Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yüzde 9’u da Kastamonu Belediyemizden karşılanıyor. Projesi, ihalesi dahil olmak üzere hepsi son 2 yıl içerisinde yapılıp çalışmalarına başlandı. Yaklaşık 1,5 yıl öncede inşaatın yapım çalışmalarına başlandı. İnşallah tesiste bu ay çalışmalara başlıyoruz. Mart ayı içerisinde de Allah nasip ederse teslimi bizlere yapılacak. Buraya gelen atık su, üç aşamalı bir arıtmadan geçtikten sonra katı atıklarda buradaki tanklarda çürüttükten sonra bundan hem enerji elde edilmiş olacak hem de yaklaşık bin 800 kalorilik katı atıkların toplanması olacak. Bu yakıt olarak ta kullanılabilir, gübre olarak ta kullanılabilir. Tamamen organik olacak. Burada su arıtıldıktan sonra dere yatağına da tekrar geri verilecek. Şehrin kanayan yarasıydı, Karaçomak Deresinden geçen bu atıkların olduğu gibi aşağıdaki bölümlerde tarlalarımızda kullanıldığını düşündüğümüzde ciddi bir risk altındaydık. Bundan sonra o risk ortadan kalkmış olacak. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

15 milyon avroluk asbest boru hattı da yenilecek

Kastamonu Atık Su Arıtma Tesisi projesinde sona gelindiğini belirten Vidinlioğlu, büyük bölümü asbest boru olan 50 yıllık altyapının da bir an önce elden geçirilmesi gerektiğini, 15 milyon avroluk altyapının yenilenmesine yönelik çalışmaları da kendisinin gerçekleştireceğini söyledi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Adana Demirspor 16 23
9. Galatasaray 16 23
10. Sivasspor 16 22
11. Karagümrük 16 22
12. Antalyaspor 16 21
13. Gaziantep FK 16 21
14. Giresunspor 16 19
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 16 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 15 30
2. Ankaragücü 16 30
3. Erzurumspor 14 28
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. Samsunspor 15 25
7. İstanbulspor 15 23
8. Kocaelispor 15 23
9. Gençlerbirliği 15 23
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Bursaspor 15 18
15. Manisa FK 16 18
16. Ankara Keçiörengücü 15 17
17. Denizlispor 15 15
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 16 38
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 16 28
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Leicester City 16 22
9. Wolverhampton 16 21
10. Brentford 16 20
11. Brighton 15 20
12. Crystal Palace 16 19
13. Aston Villa 16 19
14. Everton 16 18
15. Leeds United 16 16
16. Southampton 16 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 16 10
20. Norwich City 16 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 16 16
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8