18 yaş altına BES’te Katılım Emeklilik farkı

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Bireysel Emeklilik Sistemi’nde özellikle 18 yaş altı segment en hızlı büyüyecek gruplardan biri olacak ve biz de bu segmentin en iddialı birkaç oyuncusundan biri olmayı hedefliyoruz” dedi. Ayhan Sincek, “Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine bakıldığında 18 yaş altındaki 58 bin civarı çocuğun Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) dahil olduğu görülüyor. Detaylara baktığımızda da 10 yaş altındaki çocuklar için düzenlenen sözleşme adetleri, 18 yaş altındaki tüm sözleşme adetlerinin yüzde 70’ini oluşturuyor” şeklinde konuştu.

En iyi prim üretenlerden biriyiz

18 yaş altı kategorisinde de Katılım Emeklilik’in iddialı olduğunu ve çok iyi bir başlangıç yaptığını belirten Ayhan Sincek, şöyle devam etti; “18 yaş altı için hazırladığımız Erken BES planımıza yoğun ilgi var. Sunduğumuz avantajların da önemli etkisi oldu ve Katılım Emeklilik olarak bu segmentte iyi üretim yapan şirketlerinden biri olduk. Şu ana kadar BES’e dahil edilen 58.000 çocuğun yüzde 10’unu sisteme biz dahil ettik. Bu hareketliliğin toplam fon büyüklüğüne katkısı da olumlu oluyor. Bu kategorideki sözleşmelerin fon büyüklüğü 52 milyon TL’yi bulurken, katılımcı hesaplarına yatırılmaya başlanan devlet katkısı ise 3 milyon TL’yi aştı. Tüm bunlar kar topu etkisiyle artan bir eğilimi gösteriyor. Bu katkıların da etkisiyle yıl sonunda BES’teki toplam fon büyüklüğünün 200 milyar TL’ye ulaşabileceğini öngörüyoruz. Önümüzdeki günlerde bu ilginin kayda değer bir seviyeye yükseleceği görülüyor.

Yüzde 25 devlet katkısı var, aidat yok

Bireysel emeklilikle tanışacak genç katılımcılar için sunduğumuz Erken BES’te pek çok avantajı bir araya getirdik; herkes yararlanabilsin diye minimum 100 TL katkı payıyla plana dahil olunabiliyor. Giriş aidatını başlangıçta almıyor, sistemden çıkışa erteliyoruz. Ayrıca beş yıl sistemde kalan katılımcılar için giriş aidatını hiç almıyoruz.

Katkı payını düzenli yatıran katılımcılara da yönetim gider kesintisi yapılmıyor. Ayrıca Erken BES planımızda da %25 devlet katkısı var. Ayrıca Erken BES’te yaş gruplarına göre değişen pek çok ek hizmet sunuyoruz. Ailelerimizin çocuklarını büyütürken karşılaşabilecekleri ihtiyaçlar doğrultusunda kapsamlı ek hizmetler yapılandırmaya çalıştık. Erken BES’e giren çocukların yaşlarına uygun olarak sunduğumuz paketlerle çocuklarımızın diş ve göz sağlığına yönelik check up’lar, oyun terapisi, psikolojik ve eğitim danışmanlığı gibi büyüme döneminde ihtiyaç duydukları pek çok hizmete erişimlerini kolaylaştırıyoruz. Tüm bu çalışmalar ile faizsiz emeklilik alanında, 18 yaş altında da Katılım Emeklilik’in farkı net olarak hissediliyor.”