1.600TL’ye varan en yüksek emekli promosyonu QNB Finansbank’tan

QNB Finansbank müşterisi emekliler, Türkiye’deki tüm QNB Finansbank şubelerinde öncelikli hizmet alabilmelerinin yanı sıra yurt içi tüm banka ve ATM’lerden ayda iki defa ücretsiz para çekme hakkına da sahip olacaklar. Buna ek olarak, bireysel internet bankacılığı kullanılarak yapılacak işlemlerden EFT ve havale işlemleri de ücretsiz olacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan QNB Finansbank Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Enis Kurtoğlu; “QNB Finansbank olarak, emekli bankacılığı alanındaki hizmet anlayışımızı, müşterilerimize klasik bankacılık hizmetlerinden fazlasını sunma hedefimiz şekillendiriyor. Emeklilerin finansal ihtiyaçlarına özel çözümler üretmenin yanı sıra bankacılık işlemlerinde de hayatlarını kolaylaştıracak uygulamalarla yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Ayrıca CardFinans Emekli kredi kartına sahip olan emekliler, ilk yıl yıllık üyelik ücreti ödemeyip, bir yılın sonunda CardFinans Emekli kredi kartına bağlı ve düzenli ödenen en az bir otomatik fatura ödeme talimatı olması durumunda yine yıllık üyelik ücreti alınmayacak.

Kampanya hakkında detaylı bilgi almak için www.qnbfinansbank.com adresini ziyaret edilebilirsiniz.