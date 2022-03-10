banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Piyasalar güne nasıl başladı?
Piyasalar güne nasıl başladı?
3 Büyük İlin Kiralık Konut Tablosu!
3 Büyük İlin Kiralık Konut Tablosu!
Petrol fiyatları düştü!
Petrol fiyatları düştü!
BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi
BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

150 milyon liralık yatırımın proje ihalesi tamamlandı

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde 150 milyon liralık yatırımla kurulması planlanan Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için proje ihalesi düzenlendi.

Ekonomi 10.03.2022, 11:25
150 milyon liralık yatırımın proje ihalesi tamamlandı

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde 150 milyon liralık yatırımla kurulması planlanan Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için proje ihalesi düzenlendi.

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde kurulması planlanan Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi, 2022 yatırım programına alındı. yaklaşık 150 milyon TL’lik yatırımla yapılması planlanan Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için proje çizim ihalesi gerçekleştirildi. Devrekani Belediyesinde gerçekleştirilen ihaleye 6 firma katıldı. Firmaların tekliflerini alan Devrekani Belediyesi, yaptığı inceleme ve araştırmanın ardından 740 bin lira ile en düşük teklifi veren mühendislik firmasıyla sözleşme imzaladı. İhale şartnamesi gereği 5 ay içerisinde Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin projesi çizilerek Tarım ve Orman Bakanlığına ulaştırılması gerekiyor. Proje ihalesi onaylandıktan sonra Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi’ne sonbaharda ilk kazma vurularak çalışmalara başlanılacağı belirtildi.

“Eylül ya da Ekim gibi ilk kazmayı vurmuş olacağız İnşallah”

Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi porjesi ile ilgili bilgi veren Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Hayvancılık Bölgesi ile alakalı bilindiği üzere 15 Ocak 2022 yılında Resmi Gazete’de yayınlanarak 2022 yılı Yatırım Programına Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı tarafından alınmıştı. Yatırım programına alınmasına müteakiben bizlerde müteşebbis heyet ve yönetim kurulu olarak Organize Sanayi Bölgesinin proje ihalesini gerçekleştirdik. Daha önceden proje ile alakalı piyasa araştırmasında rayiç bedel araştırmasını daha öncesinden yapmıştık. Projenin yapımı için istekli firmalar arasında ihale yaptık. İhaleye toplam 6 firma katıldı. Bu firmalar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından referansı olan firmalar. Bu firmalardan Sakarya eksenli çalışan ÜTOPYA Mühendislik en düşük teklifi verdiği için proje ihalemiz bu firmada kaldı. İhale bedeli ise 740 bin lira tutarında oldu. İnşallah projelerimizi ÜTOPYA Mühendisliğe yaptıracağız. Firma ile sözleşmemizi yaptık, mühendislik firmasını da önümüzdeki günlerde inşallah Devrekani ilçemize ağırlayacağız ve ilçemizde incelemelerde bulunacağız. 5 ay içerisinde projede bizim istediğim altyapıyla alakalı olsun üstyapıyla alakalı olsan bizlerin istediği, üstyapı modül projeleri, genel yerleşim planı, içme suyu projesi, kullanma suyu projesi, elektrik projesi, internet projesi, parsel projesi, operasyon ve imar planı gibi bir paket halinde bizlere hazırlayacaklar" dedi.

"Bu projeler yapıldıktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığına 5 ay içerisinde onaylatıp daha sonra bizlere sunacaklar" ifadelerine yer veren Başkan Altıkulaç, "Projenin onay işlemleri bittikten sonra Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reform Genel Müdürlüğü Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Daire Başkanlığı tarafınca ihaleye çıkartılıp yapım ihalesine başlanacak. Öngörümüz şudur, tahminen 2022 yılının Eylül ya da Ekim aylarında bir aksilik olmazsa yapım ihalesi bitmiş ve fiili olarak startı vermiş olacağız. İnşallah bu aylarda kazmayı vurmuş olacağız. Daha önceki Organize Sanayi Bölgeleri ile alakalı idare şartnameye baktığımızda 2 yıl içerisinde de yapım işinin bitmesi öngörülüyor. Bununla ilgili çalışmalarımız aralıksız devam ediyor, inşallah tez zamandı en kısa sürede burasını bitirerek hem ilçemize, hem bölgemize, hem Kastamonu’ya hem de ülkemize istihdam sağlayan son derece modern bir Organize Sanayi Bölgesini kazandırmış olacağız İnşallah” diye konuştu.

Yorumlar (0)
hafif kar duşu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18