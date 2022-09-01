15 ülkeye galvaniz, alüminyum ve yapı malzemeleri ihraç ediyor

2015’te kurulan Starmet Yapı, Balkan ülkeleri, Güney Amerika, Ortadoğu ve Afrika’dan 15 ülkeye yapı malzemeleri, galvaniz ve boyalı galvaniz (PPGI) ihracatı gerçekleştiriyor.

E-ihracatla yatırımlarını sürdüren Starmet, Turkish Exporter ile birlikte hedef pazarlar bulmaya ve ürünlerini dünyanın her yerine sunmaya devam ediyor. Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Romanya, İsrail, İspanya, Katar gibi birçok farklı ülkeye ihracat yapan firma, e-ticaret, yurt dışı müşteri ziyaretleri ve fuar ziyaretlerine verdikleri önemle ihracat hacimlerini artırmayı sürdürdü.

E-ticaretle daha fazla pazara ulaşma imkanı

Şirketin ihracat müdürü Nesrin Tanta, ihracatın ülke için önemini vurgulayarak ekonomik büyümenin ihracatla doğru orantılı olduğunu belirtti. Çin ile uluslar arası arenada rekabet içinde olduklarını ve Avrupa ülkelerinin uyguladığı kotanın ihracatı zorlaştırdığını belirten Nesrin Tanta, ihracat çalışmalarında Turkish Exporter’ı tercih ettiklerini belirtti. E-ticaretin önemini vurgulayan Tanta, “İletişim çağında yaşadığımız aşikar. E-ticaretin önemini ve farklı pazarlara erişilmesini tüm ihracat yapan firmaların kullanması gereken bir rehber olarak görüyoruz” dedi.

TurkishExporter sayesinde hedef pazarlara daha kolay ulaştıklarını ve ulaştıkları firmalarla iş birliklerinin devam ettiğini belirten Tanta, “Hedef pazarlar bulmamız kolaylaştı. Bugüne kadar 6 farklı ülke ve 6 farklı firmaya Turkish Exporter üzerinden ihracat yaptık. Hala firmalar ile iş birliğimiz devam etmektedir” diye konuştu.