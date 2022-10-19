15 Türk yayınevi Frankfurt Kitap Fuarı’nda

İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, “Frankfurt Kitap Fuarı’nda küresel yayıncılığın yarınlarına uzanıyoruz. Başarı hikayelerinin sayfalarını birlikte açıyoruz” dedi.

Dünyanın yayıncılık endüstrisindeki en önemli etkinliği olarak kabul edilen Frankfurt Kitap Fuarı, Almanya’nın Frankfurt kentinde 74’üncü kez kapılarını açtı. Fuarda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) iş birliğinde organizasyonu yapılan Türkiye bölümünde 15 yayınevi yer alıyor.

85 ülkeden 4 bin standın kurulduğu Frankfurt Kitap Fuarı’nın bu yılki teması ’Dünyaları Birleştiren Kelimeler’ olarak belirlendi. Fuar, roman ve çocuk kitaplarından bilimsel veri tabanlarına kadar her türden yayın ve içerik için en önemli uluslararası ticaret fuarı olma özelliğine sahip. Ayrıca, uluslararası hak ve lisans ticaretinin de merkezi konumunda.

Frankfurt Kitap Fuarı’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Ticaret Odası stant alanlarına ek olarak bir Etkinlik Alanı da oluşturuldu. Türk yayıncılar bu alanda fuara katılan diğer firmalarla birebir toplantılar yapıyorlar.

İTO, ’İstanbul Mutfağında Ahenk ve Lezzet’ kitabını da tanıtıyor

Frankfurt Kitap Fuarı’nda İTO’nun yayınladığı ’İstanbul Mutfağında Ahenk ve Lezzet’ kitabı da fuar ziyaretçilerine ve profesyonellere tanıtılıyor. Kitapta tatları, sofraları, ikramları, çeşnileri, kurumları, perhizleri, bayramları, kültürler ve tarihi arka planı ile İstanbul mutfağı tanıtılıyor.

İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, Türkiye’den yayınevlerini Frankfurt ve Londra Kitap Fuarları’nın yanı sıra Bakü, Paris, Pekin, Selanik, Seul ve Tiflis’teki fuarlara da taşıdıklarını söyledi.

Uluslararası kitap ticaretinin yapıldığı bu fuarlarda çok başarılı bir yıl geçirdiklerini vurgulayan Kuralay, Türkiye’nin Bakü ve Tiflis kitap fuarlarına ’Onur Konuğu’ statüsünde katılım sağladığına işaret etti.

İsrafil Kuralay, kültür ekonomisinin ekonomideki payının her gün arttığını belirterek, İstanbul’un dünyanın fikir ve kitap başkentlerinden biri olduğunu kaydetti.

“Kitabın teknolojiyle birlikte değişen serüvenine şahitlik ediyoruz”

Kitap fuarlarını gelişen ve dönüşen yayıncılık sektörünün kutup yıldızı olarak nitelendiren Kuralay, “Bizler de burada yenilikleri görüyor, uluslararası köprüler inşa ediyoruz. Frankfurt Kitap Fuarı’nda kitabın teknolojiyle birlikte değişen serüvenine şahitlik ediyoruz. Basılı ve elektronik ortamdaki kitap yayıncılığının geleceği, alanında dünyanın en büyüğü olan Frankfurt Kitap Fuarı’nda şekilleniyor” ifadelerini kullandı.

Fuarda Türk yayıncılık sektörünün kapılarını dünyaya açtıklarını kaydeden İTO Başkan Yardımcısı Kuralay, şunları söyledi:

“Türkiye’de genç ve dinamik bir kitap pazarı var. Ayrıca çeviri kitaplarla da kültürlerarası iletişim için önemli bir zeminiz. İşte bu imkanları taşıyan Türk yayıncılık sektörünün sesini biz buradan dünyaya duyuruyor, yayıncılığımızın gücünü gösteriyoruz. Frankfurt Kitap Fuarı’nda küresel yayıncılığın yarınlarına uzanıyoruz. Başarı hikayelerinin sayfalarını birlikte açıyoruz.”

“Türkiye kitap üretimi ve sektörün büyüklüğü bakımından dünyada ilk 10’da”

İsrafil Kuralay, Türkiye’nin kitap üretimi ve sektörün büyüklüğü bakımından Uluslararası Yayıncılar Birliği içinde dünyada ilk 10’da yer aldığını hatırlattı.

Kuralay, “20 yılda Türkiye’nin kat ettiği mesafeyi sadece şu rakamlar bile ortaya koyuyor. 2000’de ISBN numarası verilen kitap sayısı 9 bin iken, bu rakam 2021’de 10 kattan fazla artarak 87 binin üzerine çıktı. Yine 2010’da bandrol sayısı 215 milyon iken 2021’de 440 milyon sınırına dayanmıştır” diye konuştu.

Pandemiyle birlikte sektörde de ciddi değişimler yaşandığına dikkati çeken İsrafil Kuralay, dijitalleşmenin bir kültürün yayılmasında, farklı kültürlerle ortak bir sinerji oluşturmada önemli bir vasıta haline geldiğini söyledi. Kuralay, “İnsanların kitap ve kültür alanında tüketim alışkanlıkları değişti. Bizim bunu dikkate alarak e-kitap’tan e-ticaret’e kadar bütün yenilikleri, okurlara ulaştırmalıyız. Böylece sadece yurtiçindeki okurları değil yurtdışındaki okurları da hedeflememiz gerekiyor. Frankfurt Kitap Fuarı da bu açıdan önemli bir platformdur. Bireysel katılımlarla birlikte 40 Türk yayınevi de bu fuar aracılığıyla dünyanın okuruyla buluşuyor.” dedi.

Frankfurt Kitap Fuarı 23 Ekim’e kadar açık olacak.