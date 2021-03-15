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15 Mart altın fiyatları ne kadar? Yükseliş devam! Çeyrek altın gram altın fiyatları
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe gram altın fiyatları 420,85 liradan çeyrek altın fiyatı 685,16 liradan alıcı buluyor. İşte 15 Mart çeyrek altın gram altın fiyatları...
Ekonomi 15.03.2021, 15:50
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Altın fiyatları ne kadar? Sorusu yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe gram altın fiyatı 420,85 liradan cumhuriyet altını ise 2.732,49 liradan işlem görüyor. İşte 15 Mart çeyrek altın gram altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
419,14
420,85
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
419,00
419,09
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.727,97
1.728,41
ÇEYREK ALTIN FİYATI
670,35
685,16
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.681,63
2.732,49
YARIM ALTIN FİYATI
1.336,62
1.370,44
ZİYNET ALTINI FİYATI
2.681,63
2.732,49
ATA ALTIN FİYATI
2.780,46
2.850,78
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
229,72
277,44
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
379,33
408,00