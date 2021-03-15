15 Mart altın fiyatları ne kadar? Yükseliş devam! Çeyrek altın gram altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar? Sorusu yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe gram altın fiyatı 420,85 liradan cumhuriyet altını ise 2.732,49 liradan işlem görüyor. İşte 15 Mart çeyrek altın gram altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

419,14

420,85

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

419,00

419,09

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.727,97

1.728,41

ÇEYREK ALTIN FİYATI

670,35

685,16

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.681,63

2.732,49

YARIM ALTIN FİYATI

1.336,62

1.370,44

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.681,63

2.732,49

ATA ALTIN FİYATI

2.780,46

2.850,78

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

229,72

277,44

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

379,33

408,00