’14. Uluslararası Turunçgil Kongresi’ Mersin’de başladı

Mersin’de bu yıl 6-11 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan ’14. Uluslararası Turunçgil Kongresi’ başladı.

Dünyada 1968’den bu yana 4 yılda bir düzenlenen, bilim insanları, sektör temsilcileri, üretici, ithalatçı ve ihracatçıların buluştuğu ’Uluslararası Turunçgil Kongresi’nin 14.’sü, bu yıl Mersin’de yapılıyor. 11 Kasım tarihine kadar sürecek olan kongrenin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’ndeki açılış törenine, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de katıldı.

Açılış töreninde konuşan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kongrenin Mersin’de yapılıyor olmasından büyük mutluluk duyduklarını kaydetti. Tarım sektörünün şu anda dünyanın en stratejik sektörü konumunda olduğuna vurgu yapan Vali Pehlivan, "Özellikle dünyadaki nüfus artışı, sosyal, siyasi, ekonomik gelişmeler ve iklim değişikliği, kuraklık gibi etkenlerle tarım sektörü her geçen gün çok daha fazla ön plana çıkıyor. Biz biliyoruz ki tarım, insanlık tarihi kadar ezeli, insanlığın geleceği kadar da ebedi bir sektör. İnsanlık var olduğu sürece tarım sektörü de var olacaktır. Bu bağlamda narenciye üretimi, turunçgil üretimi elbette önemli tarımsal üretimlerden birisi. Dünya üzerinde 140’tan fazla ülkede turunçgil üretimi yapıldığını biliyoruz. Yaklaşık 143 milyon ton üretiminin yapıldığı kayıtlarda geçiyor. Ülkemiz içerisindeki üretimde de Mersin’in elbette önemli bir yeri var. Nitekim limon, greyfurt, portakal, mandalina gibi ürünlerde ön planda. Dolayısıyla bu kongrenin ilimizde yapılması bu anlamda çok önemli" dedi.

"Bölgemizde 5-6 milyon ton turunçgil üretimi yapılıyor"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz ise konuşmasında, Türkiye’de Mersin, Adana ve Hatay illerini kapsayan Çukurova bölgesi başta olmak üzere 1.5 milyon dekar alanda, Akdeniz kıyı şeridinden başlayarak Ege bölgesine kadar uzanan kıyı şeridinde, hava şartlarına bağlı olarak 5-6 milyon ton arasında yıllık turunçgil üretimi yapıldığını söyledi. Mersin’in, Türkiye’de turunçgil üretim ve ihracatının merkezi konumunda olduğunu vurgulayan Kaçmaz, "Alata Araştırma Enstitüsü, Agro Park Ar-Ge Merkezi, Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu ve Ulusal Turunçgil Konseyi faaliyetlerini bu ilde yürütmektedir" diye konuştu.

Son iki yılda tüm dünyada yaşanan Covid-19 sürecinde tarımın öneminin bir kez daha anlaşıldığını ve stratejik sektör olduğunun kabul edildiğini vurgulayan Kaçmaz, şöyle devam etti: "Pandemi öncesinde de turunçgil tüketimi bulaşıcı hastalıklar, kalp hastalıkları ve kanseri önleyen bileşiklerdeki yüksek içeriği nedeniyle her zaman insan sağlığına faydalı etkileri olduğu ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği ile ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte tüketimini arttırmak ve teşvik etmek için bu özellikleri ortaya çıkaran fazla bilimsel çalışma olmaması, turunçgil sektörünün bir eksiği olarak görülmektedir. Bu konu için bilimin bütün dalları doğru bir yaklaşım ile özel sektör ve akademi dünyası işbirliğinde çabaların yoğunlaştırılması gerekmektedir. Turunçgil sektörünün geleceği için üretimin ve tüketimin artması ve buna bağlı olarak uluslararası düzeyde multidisipliner çabaların yoğunlaşması, Ar-Ge ve inovatif çalışmaların hızlandırılması gerekmektedir. Bu nedenle kongre teması olarak (Reframing Citriculture Better Connection For Future) belirledik."

Açılış programından sonra 5 gün süreyle kongre sürecinde dünyanın dört bir tarafından gelen bilim insanlarının sunumlarını gerçekleştireceğini, posterlerini sergileyeceklerini ve teknik konularda bilgi paylaşımında bulunacaklarını aktaran Kemal Kaçmaz, bunun yanında 9 Kasım’da Adana ve Mersin’de bahçe ve paketleme evlerinde teknik turlar düzenlendiğini, ayrıca aynı gün Mersin’in tarihi ve turistik yerlerine ziyaret programlandığını söyledi.

Kaçmaz, kongrenin 11 Kasım’da Turunçgil Gastro Show ile sona ereceğini sözlerine ekledi.