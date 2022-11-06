14. Uluslararası İstanbul Sigortacılık Konferansı 8 Kasım’da başlıyor

Uluslararası İstanbul Sigortacılık Konferansı, STD ev sahipliğinde 8 ve 9 Kasım tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek.

IUC Group tarafından düzenlenen 14. Uluslararası İstanbul Sigortacılık Konferansı, 8 ve 9 Kasım tarihlerinde Sigorta Tatbikatçıları Derneği (STD) ev sahipliğinde gerçekleşecek. Bu seneki ana teması “Küresel Değişiklikler ve Sigorta Piyasası ile Tedarik Zinciri Üzerine Etkileri” olarak belirlenen konferans, ücretsiz ve online olarak gerçekleşecek. 8 Kasım Salı günü STD Başkanı Fahri Altıngöz’ün konuşması ile başlayacak olan program, Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli ve SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu’nun konuşmalarıyla devam edecek. Maurice Williams‘ın “Küresel Değişiklikler ve Sigorta Piyasası ile Tedarik Zinciri Üzerine Etkileri" konulu yönettiği ilk oturumda konuşmacılar İstanbul Üniversitesi Ekonomi Fakültesi’nden Melikşah Kaçar, Achmea’dan Gijs Klock, Gallagher Re’den Yingzhen Chuhang ve Swiss Re’den Pavel Huerta olacak. İlk oturum, Prof. Dr. Sinan Akkar’ın katılımı ile sonlanacak.

Aynı gün ikinci oturumda moderatörlüğünü Menekşe Uçaroğlu’nun üstleneceği panelin konuşmacıları arasında Lloyds’tan Andrew Woodward, Munich Re’den Oliver Büsse ve Axa Sigorta’dan Sanem Çıngay yer alıyor. Panelin ikinci gününde oturum TSEV Başkanı Mehmet Kalkavan ve Başkan Yardımcısı Mehmet Verim’in konuşmalarıyla başlayacak, Oto Sigortaları paneli ile devam edecek. Moderatörlüğünü Balkır Demirkan’ın yaptığı panelde SEEDK’dan Ercan Güleç “Sermaye Yeterliliği”, Quick Sigorta’dan Eyüp Özsoy “Hasar ve Rücu Uygulamaları”, Milliman’dan Halil Kolbaşı “Rezervler”, IUC Grouptan Menekşe Uçaroğlu “Asistan Uygulamaları”, Sompo Sigorta’dan Şirzat Çetinkaya “Modelleme ve Fiyatlama”, Tosaş’tan Timur Selçuk Turan “Yedek Parça Tedarik Yönetimi” konularına değinecek.