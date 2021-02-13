14 Şubat’ta çiçekçiler satışlardan umutlu, seradan gelen fiyatlardan şikayetçi

Kısıtlama gününde 14 Şubat’a girilirken, Diyarbakır’da çiçekçiler satışlardan umutlu, seradan gelen yerli çiçeklerin fiyatlarından şikayetçi.

Korona virüs salgınından dolayı uygulanan kısıtlama tedbirleriyle birlikte bu sene vatandaşlar 14 Şubat’ı evlerinde geçirecek. Diyarbakır’da Cuma gününden 14 Şubat telaşı ve yoğunluğu yaşanırken hafta sonu kısıtlamasından muaf tutulan çiçekçiler gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıp evlere götürüyorlar. 3 yıldır Diyarbakır’da çiçekçilik yapan Ziraat Mühendisi Canan Tanış, bir ziraat mühendisi olarak seralardan yüksek rakamlardan kendilerine ürün geldiğini, durumdan şikayetçi olduklarını belirtirken, satışlardan umutlu olduklarını ifade etti.

Yaklaşık 3 yıldır Diyarbakır’da çiçekçilik yaptığını söyleyen Canan Tanış, bu sene biraz sıkıntılı bir süreç olduğunu, ürün alırken çok kararsız kaldığını kaydetti. Çiçekçi Tanış, “Satabilecek miyim, insanlar alabilecek mi? Ama biz hazırlığımızı yeteri kadar yaptık. Riski göze alarak hazırlığımızı tamamladık. 14 Şubat öncesi tanzimlerimiz, orkidelerimiz, gül kutularımız, çikolatalarımız, ayıcıklarımızı hepsini tamamladık. Bugünü bekledik. Çiçekçilerin hafta sonu açma kararı alındı. Evlere servis şeklinde bu kararı aldılar. Cumartesi, pazar günü saat 17.00’ye kadar vatandaşlarımız kendileri gelip teslim alabilecek. O saatten sonra da saat 24’00’e kadar biz evlere servis yapabileceğiz. Bu da bizim için büyük bir avantaj” dedi.

“Bu sene seralarımızdan çok yüksek bir fiyat geldi”

Çiçek konusunda bu sene seralardan çok yüksek bir fiyat geldiğini aktaran Tanış, “Bu da bizi açıkçası biraz üzdü. Ziraatçi olduğumu da göz önünde bulundurursak, mevsim normalinin üstünde bir fiyat sergilendi. Biz de vatandaşı düşünmek zorundayız, yüksek bir fiyat biçemezdik. Seradan nakliyeye, nakliyeden toptancıya, toptancıdan bize ulaşana kadar fiyat artırımı oldu. Fakat biz bunu minimuma indirdik. Ve müşteriye yansıtmama kararı aldık. Diğer illerimizde durum nasıl bilemiyoruz ama bizde biraz müşteri bütçesini düşünerek gülün adetini 10 liradan verdik. Yüksek bir fiyata almamıza rağmen bunu yapıyoruz. 10’da sabitlemiş olduk. Özellikle tercihimiz buket. Güzel gül buketleri. Papatyalı buketler, aranjmanlar, saksı çiçekleri, kaktüslerimiz, saksıda çiçekli bitkilerimizde var. Teraryumlarımıza da rağbet var. Solmayan güllerimiz var. Solmayan güllerimiz 1,2 yıldır revaçta. Aslında sevgililer günü birazcık bölündü. Yani, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi olarak. Cuma günü daha bir yoğunluğumuz vardı. Bugün kısıtlamadan dolayı biraz daha durgun. Umutlu olmaya çalışıyoruz, umudumuzu maksimum düzeyde koruyoruz” şeklinde konuştu.