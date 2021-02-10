14 Şubat Sektör Beklentisi Yüksek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli: “Pandemi koşullarını göz önüne aldığımızda Sevgililer Günü haftasında en az yüzde 50’lik ciro artışı bekliyoruz. Pandemi nedeniyle deneyim hediyelerinin yerini kuyum ürünleri ve elektronik alacaktır.”

14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşıyor. E-ticaret siteleri son hazırlıklarını yapıyor. Türkiye’de bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü haftasında e-ticaret cirolarının geçtiğimiz yıla kıyasla en az yüzde 50 artacağını öngördüklerini ifade eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre geçen yıl 8-14 Şubat’ı kapsayan Sevgililer Günü haftasında kartlı ödeme tutarı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 28 artarak 3.3 milyar lira seviyesine ulaşmıştı. En fazla artış yüzde 65'le kuyumculuk sektöründe gerçekleşmiş, bu sektörü yüzde 7'şer artışla elektronik eşya ve sağlık ürünleri ile kozmetik sektörleri takip etmişti. 2021 yılı Sevgililer Günü haftasında geçen yıla kıyasla en az yüzde 50’lik ciro artışı beklemekteyiz” dedi.

“Kuyum ve elektronikte artış bekliyoruz”

Son yıllarda özellikle etkinlik bileti, kurs, tatil, hobi eğitimleri, SPA ve otel rezervasyonu gibi deneyim odaklı hediyelerin yükselişe geçtiğini, ancak pandemi nedeniyle deneyim hediyelerinin bu yıl değerlendirilemeyeceğini ifade eden Çiğdemli “Deneyim hediyelerinin yerine eş değerde muadil hediyeler alınacağını düşünürsek, bu yıl kuyum ürünlerinde ve elektronik eşya hediyelerinde ekstra bir artış beklemekteyiz. Bu kategoriler dışında çiçek, giyim, oyuncak ve çikolata gibi klasik hediye segmentlerinde de artış bekliyoruz. Özellikle 18-24 yaş aralığında teknolojik ürünler, hobi ürünleri, oyuncaklar, 25-36 yaş aralığında ise mücevher, kol saati, cep telefonu ve bilgisayar öne çıkıyor. Çiçek vazgeçilmezler arasındaki yerini koruyor. Çikolata, aksesuar, mücevher, çantalar ve cüzdanlar da en çok tercih edilen hediye seçenekleri arasında” diye konuştu.

“40 bin yeni site açıldı”

Alışveriş kolaylığı, çok sayıda ürün seçeneği ve kampanyaların, Sevgililer Günü gibi özel dönemlerde e-ticarete olan ilgiyi katladığına da işaret eden Çiğdemli şunları aktardı: “Pandemi ile beraber temassız alışverişlerin artışı e-ticaret sektörünü çok hızlı bir ivmeyle büyüttü. 2020’de 40 bine yakın yeni e-ticaret sitesi açıldı. Bizim Ticimax olarak e-ticaret altyapı hizmetini sağladığımız firma sayısı 10 bini aştı. E-ticaret ekosistemindeki bu büyümeyi ve pandemi koşullarını da göz önünde bulundurursak, 2021 Sevgililer Günü haftasında, bir önceki yıla kıyasla e-ticaret sitelerinin toplam ciro artışının en aşağı yüzde 50’lerde olacağını tahmin ediyoruz.”