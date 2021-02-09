139 milyon dolar yatırımla ipi oyun sektörü göğüsledi

Startup.watch tarafından paylaşılan Türkiye Girişim Ekosistemi 2021 verilerine göre, 2020 yılında 165 startup 139 milyon dolar yatırım aldı. 139 milyon dolarlık yatırımla ülkemizde girişim ekosistemindeki en büyük tutara ulaşıldı. Verilere göre, 2019 ve 2020 yılında Türkiye’de en çok yeni girişim kurulan sektör, oyun sektörü oldu. Türkiye’de son iki yılda 141 oyun girişimi kurulduğu kaydedildi.

Oyun sektörünün ekonomiye katkısı artmaya devam edecek

Oyun alanındaki girişimcilere verilen devlet desteklerine dikkat çeken IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, “Oyun sektörü ülkemizin parlayan yıldızı konumunda. Bu ekosistemdeki girişimcilere şirket kuruluşundan devlet desteklerine, mali danışmanlıktan Ar-Ge destek ve ihracat destek danışmanlığına kadar geniş bir yelpazede katkı sunuyoruz. Ücretsiz sunduğumuz eğitimlerimizle de yeni girişimcileri destekliyoruz. Oyun sektörünün ülke ekonomisindeki payı hızla artmaya devam edecek.” bilgisini verdi.

165 yeni girişime 139 milyon dolar yatırım

Türkiye, 2020 yılında 100 milyon dolar üzeri yatırım yapılan ülkeler arasında yer aldı. 2020’de kurulan 165 adet yeni girişimin aldığı 139 milyon dolarlık yatırımın 78 milyon doları ise girişimini ticari olarak yurt dışına taşıyanlara yapıldı.