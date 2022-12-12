1,3 milyon hektar alanda yapılacak çalışmayla 5,8 milyar metreküp su tasarrufu sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Klasik kanal ve kanalet sisteme sahip 1,3 milyon hektar alanın borulu şebekeye çevrilmesi halinde ortalama su tüketimlerine göre damlama ve yağmurlama sulama yöntemiyle 5,8 milyar metreküp su tasarrufu sağlanacaktır” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yaptığı yazılı açıklamada dünya konjonktürünü de dikkate alarak, su konusunu milli güvenlik meselesi olarak değerlendirdiklerinin altını çizdi.

‘Sulama yönetimi’ alanında yapılacak çalışmaların, Türkiye’nin geleceğini de planlamak anlamına geldiğine işaret eden Kirişci, suyu her alanda tasarruflu kullanmanın önemli olduğunu vurguladı.

Kirişci, sulama suyunda tasarrufu sağlamak ve birim sudan daha fazla faydalanabilmek için borulu sulama sistemlerini yaygınlaştırdıklarını ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

“Şu an yüzde 32 olan borulu şebeke sisteminin, yeni projeler ve eski sulama sistemlerinin modernizasyonu ile yüzde 45-50 civarına ulaşmasını öngörmekteyiz. Sulama tesislerinin bakım ve onarım çalışmaları ile giderilemeyecek boyuttaki ihtiyaçlarını ‘Yenileme Projesi’ çerçevesinde değerlendirmekteyiz. Yenileme projesi çerçevesinde bugüne kadar 37 bin hektar alanda kapalı sisteme dönüşümü sağlanmıştır. 1,3 milyon hektar alanda ise çalışmalar devam etmektedir. Klasik kanal ve kanalet sisteme sahip bu alanların borulu şebekeye çevrilmesi halinde ortalama su tüketimlerine göre damlama ve yağmurlama sulama yöntemiyle 5,8 milyar metreküp su tasarrufu sağlanacaktır. Bu da sulamada kullanılan suyumuzun yüzde 13’üne karşılık gelmektedir.”

Sınırlı su kaynaklarının bütün sektörlerde çevre ile uyumlu şekilde etkin kullanılmasının önemine dikkati çeken Bakan Kirişci, çiftçilerin tasarruflu ve modern sulama sistemlerine geçmesini sağlamak için teşvikler verdiklerini kaydetti.