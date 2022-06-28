125 ülkenin melek yatırımcıları Antalya’ya geliyor

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Teknopark, Antalya’nın G20 ve EXPO 2016’dan sonra üstleneceği en büyük uluslararası organizasyonlardan biri olan Dünya Melek Yatırım Forumu Dünya ve Akdeniz Kongresi’ne ev sahipliği yapacak.

Antalya OSB Teknopark, küresel erken aşama yatırım ve sermaye piyasalarının Davos’u olarak kabul edilen Dünya Melek Yatırım Forumu (World Business Angels Investment Forum-WBAF) iş birliği ile 125 ülkesinin melek yatırımcılarını Antalya’ya getirecek. İlki 2017 yılında düzenlenen Dünya Melek Yatırım Forumu Dünya Kongresi, 25-26 Ekim tarihlerinde, İstanbul’dan sonra ilk kez Antalya’da gerçekleşecek.

İki bine yakın üst düzey katılım

‘Pandemi Sonrası Ekonomiler İçin Dijital Dönüşüm’ temasıyla yapılacak WBAF Dünya Kongresi ile birlikte, 23 Akdeniz ülkesinin katılımıyla gerçekleşecek ilk bölgesel organizasyon olan WBAF Akdeniz Kongresi de yine Antalya ev sahipliğinde, 25-26 Ekim’de gerçekleşecek. Girişimcilerin ve melek yatırımcıların pandemi sonrası dönemde geçireceği süreçleri keşfetmeleri için bir platform sağlayacak olan kongreye, iki bine yakın üst düzey yabancı devlet yöneticisi, bürokrat, iş insanı, girişimci ve yatırımcının katılması bekleniyor.

Lansman Antalya’yı birleştirdi

2020 yılı Şubat ayında imzalanan protokol ile 2017 yılından bu yana İstanbul’da düzenlenen Dünya Melek Yatırım Forumu, Antalya’ya kazandırıldı. 25-26 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek bu dev organizasyonun lansmanı, Antalya Kundu’daki bir otelde yapıldı. Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ev sahipliğinde düzenlenen lansmana Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Dünya Melek Yatırım Forumu Başkanı Baybars Altuntaş, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Volkan Yüksel, Antalya iş dünyasının temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, meslek odalarının başkanları, Antalya OSB sanayicileri, yatırımcılar ile girişimcilerden oluşan seçkin bir davetli grubu katıldı.

Destek çağrısı

Lansmanın açılış konuşmasını yapan Antalya OSB Teknopark Başkanı Ali Bahar, nitelikli bir organizasyonu nitelikli bir şehir Antalya ile buluşturdukları için çok mutlu olduklarını söyledi. Yatırım ortamı ve iklimini hazırlamanı çok kolay bir şey olmadığını aktaran Başkan Bahar, “Bizim bu organizasyonu Antalya’ya kazandırmak için 5 yıldır devam eden bir yolculuğumuz var. Özellikle belirtmek isterim ki ar-ge ve inovasyon, bu kelimeler tek başına söylenerek gerçekleştirilecek, vücut bulacak konular değildir. Bunların hepsini birlikte bütün bir şehir sahiplenirse, bütün kurumlar sahiplenirse ve bu iklim oluşturulabilirse ancak bu faunayı oluşturmak mümkündür. İşte biz 5 yıllık çabamız sonucunda bu noktaya gelebildik, bütün bunları ortaya koyduktan sonra bu programı düzenleyebildik. Eğer altyapısındaki o kültürü oluşturmamış olsaydık, bu nitelikli toplantıyı Antalya’mıza kazandıramazdık. Bilim ve sanat asla finansmansız olamıyor. Melek yatırım sermayesini, melek yatırım ağını, melek yatırım fonunu, girişimci sermayesini oluşturmazsak eğer, kötü bir şey ile karşılaşacağız. Genç girişimcilerimizi, genç beyinlerimizi yurtdışına kaptıracağız. Bunun gerçekleşmemesi için bu organizasyonların niteliği çok önemli. Burada bu nitelikli kişilere, kurumlarımızın değerli liderlere bu lansman sonrasında sponsor olarak bu girişimcilere destek verme adına ve kendilerini de dünyada tanıtmaları adına davette bulunacağız. Teknolojik gelişime ve şehrimize katkı sağlamaları konusunda ellerini taşın altına koymalarını kendilerinden rica edeceğiz” şeklinde konuştu.

10 milyon dolarlık fon

Dünya Melek Yatırım Forumu’na en güzel şekilde ev sahipliği yapacaklarını söyleyen Antalya Valisi Ersin Yazıcı, dijitalleşmenin pandemiden sonra insan hayatında birinci sırayı yükseldiğini söyledi. Vali Yazıcı, "Turizmi ve tarımı dünya standardının üzerinde yapan bir şehiriz, bu organizasyonu da sıfır hatayla gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

WBAF Başkanı Baybars Altuntaş da foruma devlet başkanları ile üst düzey yöneticilerinin de katılacağını, önemli konuların ele alınacağını söyledi. Melek yatırımcıların sermaye piyasasında diğer yatırımcılardan ayrı bir rol oynadığını, sadece finansal yatırım değil, çevresine mentorluk yaptığını söyleyen Altuntaş, "Yüzlerce melek yatırımcı ve fon yöneticisi burada bir araya gelecek. Biz bu program için 10 milyon dolarlık fon ayırdık. Tüm fon yöneticileri 25-26 Ekim 2022 tarihlerinde, Antalya’da bu salonda olacak" diye konuştu.

Dünya Melek Yatırım Forumu

Dünya çapında daha fazla iş ve daha fazla sosyal adalet oluşturma nihai hedefiyle, işletmelerin başlangıç seviyesinden büyüme aşamasına kadarki süreçlerinde finansmana erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan uluslararası bir organizasyon olan Dünya Melek Yatırım Forumu, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve G20 ülkelerinde, kritik sorunlara çözüm bulmak için çalışan en önemli platformlardan biri. Dünya Melek Yatırım Forumu, özel sermaye fonları, varlık yönetimi kurumları, bilim ve teknoloji parkları, yatırım ajansları, ekonomik kalkınma kurulları, ticaret ve sanayi odaları, belediyeler ve endüstri aktörleri gibi önemli profillerin tümüne kolaylıkla ulaşmak, daha zengin, daha anlamlı küresel ağlar geliştirmek amacıyla kuruldu.

Antalya OSB Teknopark

Antalya OSB Teknopark, yüksek ve orta ileri teknoloji alanlarında ar-ge ve inovasyon ekosistemini geliştirmek ve girişimcileri destekleyerek üretmeye ve yeni ürün geliştirmeye yöneltmek amacıyla kuruldu. Antalya OSB Teknopark Yönetimi, dünyanın birçok farklı ülkesinden katılan girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getirerek, Akdeniz Bölgesindeki girişimcilik ekosistemini ivmelendirmek amacıyla 2020 yılında Dünya Melek Yatırım Forumu ile bir iş birliği protokolü imzaladı. Dünyadaki melek yatırımcıları Antalya’ya çekmek ve Antalya’yı uluslararası girişimciler için bir cazibe merkezi haline getirmek amacıyla imzalanan protokol ile Antalya OSB Teknopark’ın güçlü altyapı olanaklarıyla girişimcilere, ar-ge ve inovasyon çalışmalarını destekleyen bir ekosistemde çalışmalarını yürütme imkânı sağlandı.