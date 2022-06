100 yıllık ev ve yaşam uzmanı Türkiye’de

1922 yılından beri ev ve yaşam alanında sektöre yön veren markalardan biri olan Better Homes and Gardens Real Estete (BHGRE) artık Türkiye’de.

Neredeyse 50 yıldır dünyanın dört bir yanında gayrimenkul sektörüne yön veren dev marka Türkiye pazarına giriş yaptı. 26 yıldır gayrimenkul sektöründe hizmet veren ve sektör öncüleri arasında yer alan Ö. Burak Özmutafoğlu tarafından Türkiye lansmanı yapılan BHGRE Türkiye yeni yatırımcılara ve gayrimenkul sektöründe kariyer hedefi olan profesyonellere umut oluyor.

1922 yılında Amerika’da kurulan Better Homes & Gardens Dergisi, 100 yıldır ev ve yaşam konusunda dünyanın birçok yerinde insanlara ilham veriyor. Markanın bu uzmanlığından yararlan Meredith Corporation, 1978 yılında Better Homes and Gardens Real Estate markasını oluşturuyor. 2008 yılında Realogy tarafından satın alınan BHGRE, Ö. Burak Özmutafoğlu’nun liderliğinde Türkiye’de gayrimenkul pazarına giriyor.

Sektör dengeleri değişiyor

26 yıldır Türkiye’de gayrimenkul sektöründe hizmet veren Ö. Burak Özmutafoğlu, bilgi ve birikimini 100 yıllık BHGRE tecrübesi ile birleştirdi. Türkiye’de gayrimenkul sektörünün dinamiklerini baştan yazacak olan dergi hem alıcıyı hem de satıcıyı insani yaklaşım anlayışıyla dengeye oturtacak.

BHGRE Türkiye ayrıcalıkları

BHGRE Türkiye, bünyesinde yer alacak paydaşlarının ofis açılışından personel istihdamına kadar adım adım yanında oluyor. Markanın Türkiye’nin dört bir yanında açılacak olan ofislerinin tüm dekorasyon ve mimari desteği marka tarafından sağlanıyor. Açılan şubelerin kurumsal imajı ve marka görsel iletişimi yine markanın desteği ile ilerleyecektir.

Sürekli eğitim ve danışman havuzu

BE BETTER UNIVERSITY ile BHGRE Türkiye danışmanlarına ve yatırımcılarına sürekli eğitim ve gelişim desteği veriliyor. Oluşturulan Danışman Havuzu sayesinde, ofisler bölgelerinde ikamet eden danışman adaylarına hızla ulaşabilecek.

Her kademeye özel koçluk sistemi ile BHGRE Türkiye tüm şubelerinde paydaşlarına sürekli destek sağlamaktadır. Alanının en iyisi olan hukuk danışmanları ile birlikte yoluna devam eden marka, tüm paydaşlarına da hukuki destek sağlamaktadır. BHGRE Türkiye bünyesinde kazançlar ödüllendirilerek, gerçekleşen kongre ve organizasyonlar ile topluluğun birlik içerisinde büyüme hedefleri gerçekleştirilir.