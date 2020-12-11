100 milyon dolarlık Atlı Köşk’e ihtiyati tedbir

Sevgi Sabancı’nın ablası Güler Sabancı, aile şirketi Sabancı Holding ve diğer aile bireylerine açtığı davada çok önemli bir ara karar alındı.

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın kızkardeşi Sevgi Sabancı, ailesi tarafından yasal mirasçılığından doğan haklarının yıllardır verilmemesi üzerine dava açtı. Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre; Sevgi Sabancı’nın ablası Güler Sabancı, aile şirketi Sabancı Holding ve diğer aile bireylerine açtığı davada çok önemli bir ara karar alındı. Sevgi Sabancı dedesi Hacı Ömer Sabancı’nın eski ikametgahı olan, halen Sakıp sabancı müzesi olarak kullanılan Emirgan’ın en güzel binalarından Atlı Köşk için ihtiyati tedbir kararı koydurdu.

Dava sonucu beklenecek

İstanbul 5. Aile Mahkemesi’nin verdiği ara kararda şu ifadeler yer aldı: "Davalılardan Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ adına kayıtlı olan İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Mirgün Çeşmesi Sokağı Mevkii 92 Ada 3 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine üçüncü şahıslara devir ve intikalinin önlenmesi bakımından işbu dava sonuçlanıncaya kadar ihtiyati tedbir konulmasına..."

"Haksız yere mahrum bırakıldı"

Sevgi sabancı vekilleri Av. Prof. Dr. Cemal Şanlı, Av. Volkan Arıkan ve Av. Dr. Ural Aküzüm’ün sunduğu dava dilekçesinde Sevgi Sabancı’nın Sabancı Ailesi’nin bir ferdi olarak Hacı Ömer Sabancı ve Sadıka sabancı mirasından haksız yere mahrum bırakıldığı vurgulandı.

Değeri asgari 100 milyon dolar

Atlı Köşk’ün içindeki tarihi eser ve antikalar haricindeki değerinin 100 milyon dolar civarında olduğu öğrenildi. 16 Ekim 2017’deki bilirkişi raporunda Atlı Köşk’ün değeri 400 milyon TL olarak belirlenmişti.