banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
Dövizin fiyatlar üzerindeki etkisi yüksek!
Dövizin fiyatlar üzerindeki etkisi yüksek!
Lejyonerler göz doldurdu!
Lejyonerler göz doldurdu!
Tarımda girdi fiyatları yükseldi!
Tarımda girdi fiyatları yükseldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sürpriz şarkı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sürpriz şarkı

100 milyar dolarlık ticaret hedefi için ABD’de yoğun ticaret diplomasisi

Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefi kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda ABD’de önemli ticari diplomasi etkinlikleri gerçekleştirildi.

Ekonomi 21.03.2022, 15:58
100 milyar dolarlık ticaret hedefi için ABD’de yoğun ticaret diplomasisi

Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefi kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda ABD’de önemli ticari diplomasi etkinlikleri gerçekleştirildi.

“Transatlantik İhracatında Türkiye’nin Rolünün Artırılmasına Yönelik Panel Serisi ve Ticari Diplomasi Çalıştayları” programı kapsamında, Türkiye’den 14 Mart’ta ABD’ye giden heyet temaslarını tamamladı.

Aralarında TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir’in yanı sıra TİM Başkan Vekili Başaran Bayrak, TİM Marka Konseyi Başkan Yardımcısı Süleyman Orakçıoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yetkilileri ile iş insanlarının bulunduğu heyet, Washington ve New York’ta ziyaretler, yuvarlak masa toplantıları ve paneller gerçekleştirdi.

Görüşmelerde ve etkinliklerde iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda ticari ilişkilerinin geliştirilmesinin ve işbirliğinin önemi vurgulanırken, ABD’li yatırımcılar Türkiye’ye davet edildi. Türkiye’nin ABD’li yatırımcılar için bir çok fırsatı barındırdığına ve güvenli bir ülke olduğuna dikkat çekilen görüşmelerde, ABD tarafından bazı ürünlere uygulanan ek vergilerin de kaldırılması talep edildi.

Program kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığını ziyaret eden heyet, burada yapılan toplantıda Türk-Amerikan ilişkilerinin önemini, ticari ilişkiler ile ilgili hususları ve karşılıklı yatırımları ele aldı. Heyetin ABD Ticaret Bakanlığına ziyaretinde de Türk-Amerikan ticari ilişkilerine atfedilen önem, iki ülke ticaretinin önündeki engellerin aşılması ve yatırım konularında istişarelerde bulunuldu.

Program kapsamında ABD Ticaret Odasında “Yeni Fırsatlara Kapılar Açmak: Türk-Amerikan Ticari İlişkileri” konulu yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi.

ABD-Türkiye İş Konseyi Direktörü Jennifer Miel’in moderatörlük yaptığı toplantıda Türk heyetinin yanı sıra ABD Ticaret Odası Türkiye ve Orta Doğu’dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy ve oda temsilcileri yer aldı. Toplantıda, Türk-Amerikan ticari ilişkilerindeki 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi ve ticaretin önündeki engellerin aşılması ile ilgili hususlar konuşuldu.

Türk heyeti, ticari diplomasi temaslarında resmi kurumların yanı sıra Washington DC’de düşünce kuruluşu Atlantic Council ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Program kapsamında ayrıca New York’ta bulunan Türkevi’nde iki ticari diplomasi çalıştayı gerçekleştirildi. “Türkiye ve Amerika’nın Yeni Ufuklara Yönelik Girişimleri: 100 Milyar Dolarlık Ticaret Hedefi" başlıklı birinci panelde SETA Washington Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat’ın moderatörlüğünde TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ile TİM Başkan Vekili Başaran Bayrak konuşmacı olarak yer aldı.

İletişim Başkanlığı Washington Basın Müşaviri Muhammed Bilal Kenasarı’nın moderatörlüğünde düzenlenen "Refah için Güç Birliği: Türkiye-Amerika İlişkileri" adlı panele ise TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu, TOBB Gıda ve İçecekler Meclisi Üyesi Murat Hocalar, İstikbal Mobilya A.Ş Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Marka Konseyi Başkan Vekili Süleyman Orakçıoğlu katıldı.

Türk heyeti program boyunca çeşitli vesilelerle ABD’de bulunan Türk ve Amerikalı yatırımcı ve iş insanları ile bir araya geldi. Programın Türkiye ile ABD arasındaki ticari ilişkilerin dinamiklerine olumlu ve somut katkılar sağlaması bekleniyor.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19