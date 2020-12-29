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10 milyon euroya kuruldu, sahte bala ‘dur’ diyecek

Avrupa Birliği hibe projesinde yer alan, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü bünyesinde kurulan bal paketleme tesisi ve analiz laboratuvarı, balda tağşiş ve taklidi ortadan kaldırarak, insanların gerçek bala ulaşmasını sağlayacak.

Ekonomi 29.12.2020, 08:52
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10 milyon euroya kuruldu, sahte bala ‘dur’ diyecek

Avrupa Birliği hibe projesinde yer alan, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü bünyesinde kurulan bal paketleme tesisi ve analiz laboratuvarı, balda tağşiş ve taklidi ortadan kaldırarak, insanların gerçek bala ulaşmasını sağlayacak.

2008 yılında projelendirilen, 2011 yılında temelleri atılan, 2018 yılında da hizmete açılan Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü bünyesinde kurulan bal paketleme tesisi ve analiz laboratuvarı sahte balın engellenmesinde büyük rol üstlenecek. Tesis bünyesinde paketlenecek olan balların gerekli numuneleri alınarak, gerekli testlerden geçiriliyor. 10 milyon euro yatırım ile hizmete açılan ve şuan için günlük 7 ton bal paketleme kapasitesi bulunan tesis, Türkiye’de en fazla bal üretiminin yapıldığı Ordu’daki arıcıların emeğinin karşılığını almasını da sağlayacak. Şu anda yaklaşık 280 ton balın paketleneceği tesisin, tam olarak işler hale geldikten sonra bölge ekonomisi için faydalı olacağı belirtiliyor.

“Analizden geçemeyen ballar paketlenmiyor”

Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, 2017 yılı sonunda ‘Arım Balım Peteğim’ projesi kapsamında BALMER A.Ş.’ye devredilen ve 2018 yılında hizmete açılan şirketin bünyesinde Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize Arıcılar Birliği, Ordu Ticaret Sanayi Odası ve Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın bulunduğunu söyledi. Şirketin, geçmişte sorunlar yaşadığını ancak şuan iyi bir noktaya geldiğini ifade eden Çiftçi, “Burası, Avrupa Birliği hibesi alan bir tesis, üretim ve paketleme bölümü birliklerde, laboratuvar bölümünün de kamu da olması bizim açımızdan da bir artı değer. Buraya gelen balların her tenekesinden numuneleri alınıp, analiz yapılmak üzere laboratuvara götürülüyor. Devamında da analizden geçmeyen hiçbir balın buradan geçme şansı olmuyor. Burada en doğal şekilde üreticiden tüketiciye balların ulaşmasını sağlayacağız” dedi.

“Balın, hak ettiği değere ulaşmasını sağlayacak”

Tesisin, arıcıların refah seviyesini yükseltmek adına kurulduğunu aktaran Çiftçi, “Olması gereken de bir tesisti, inşallah bundan sonra arıcılarımız da faydalanacak. Bu zamana kadar İnşallah sıkıntılarımızın da üstesinden gelip, balımızın hak ettiği değere ulaşmasını sağlayacağız. Şuan Türkiye’de yaklaşık bir devlet kuruluşuna ilk etapta 220 ton bal paketlemesini yapacağız. Ordu Arıcılar Birliği olarak da bir firma ile yaklaşık 60 ton civarında bir anlaşmamız var. O balı da paketledikten sonra bu tesis inşallah işler hale gelecek. Sonrasında da bölge ekonomisi için de çok faydalı olacaktır. Ordu’da fındıktan sonra arıcılık geliyor. 3 bin 500 tane kayıtlı arıcımız var, çalışanlar ile birlikte ortalama 10 bin civarında aile arıcılık ile geçimini sağlıyor. Bu tesis tam olarak faaliyete geçtikten sonra ben bölgede arı ürünlerinin ön plana çıkacağına inanıyorum. Türkiye’de bal üretiminde zaten Ordu birinci sırada, bu anlamda da bizim için faydalı olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

“Günlük bal paketleme kapasitesi 7 tondan 10 tona çıkartılacak”

Tesisin, günlük paketleme kapasitesinden bahseden Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, “Günlük paketleme kapasitesi bir vardiyada 7 ton civarında. Ancak biz başladığımız zaman vardiya sayısını artırarak, günlük 10 ton civarında bir paketleme yapmayı düşünüyoruz. Gelen işleri hızlı bir şekilde, hiçbir mağduriyet yaşamadan balları burada paketleyip, BALMER A.Ş.’nin arıcılığa faydalı olduğunu göstermek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.
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