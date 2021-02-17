10 milyar dolarlık sektör, baharı bekliyor

10 milyar dolar pazar hacmine sahip Türkiye ev ve mutfak eşyaları sektöründe yılın ilk buluşması için geri sayım başladı. Küresel durgunluğa rağmen ihracat rakamlarını korumayı başaran sektör, dış ticaretteki hareketliği artırmak ve iç pazarda yeniden ivme kazanmak için baharı bekliyor. Tedarik zincirinde özellikle Çin’e alternatif olarak Türkiye’nin öne çıkmaya başladığı, satın almaların yeniden hareketlendiği ve Ramazan ayı öncesinde ev ve mutfak eşyaları ürünlerine olan talebin artacağı bir dönemde gerçekleşecek olan HOST İstanbul, tüm paydaşlarına eşsiz ticaret fırsatları sunmaya hazırlanıyor.

25 – 28 Mart 2021 tarihlerinde Tüyap’ta 15.’si düzenlenecek olan HOST İstanbul, yeni dış pazarlara açılmayı hedefleyen Türkiye ev ve mutfak eşyaları sektörüne alternatif ihracat kanalları oluştururken, katılımcı firmaların yerli üretim, kaliteli ve fiyat avantajlı ürünlerini başta zincir perakendeciler olmak üzere yurt içindeki satın almacılarla buluşturarak, iç pazarı da hareketlendirecek.

Sergilenen zengin ürün çeşitliğiyle ev ve mutfak eşyaları sektörünün bölgesindeki en önemli ticaret fuarlarından birisi olarak gösterilen HOST İstanbul’da cam, porselen ve seramikten elektrikli ev aletlerine, metal mutfak eşyalarından plastik ev gereçleri/bahçe aksesuarlarına, dekoratif ürünlerden mutfak eşyalarına kadar yüzlerce yeni tasarım sergilenecek.