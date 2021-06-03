10 bin İZENERJİ işçisi, anlaşma sağlanamazsa greve çıkacak

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İZENERJİ şirketi ile toplu sözleşme görüşmeleri süren Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube üyesi 10 bin İZENERJİ işçisi, sözleşmede anlaşma sağlanamazsa 14 Haziran’da greve çıkıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İZENERJİ şirketi ile DİSK/Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ocak ayından bu yana devam ediyor. Sendikaya üye 10 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamazsa işçiler 14 Haziran’da greve çıkacak.

"Bu süreci tıkayan sendika değildir"

İZENERJİ işçilerinin yaptığı eylemde işçilere seslenen Genel İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Arif Yıldız, "Talebimiz eşit işe eşit ücret. ’Son noktayı yine işçi koyacak ama işçiye sorulacak bir rakama gelince işçiye soracağız’ dedik. 11. görüşmede yüzde 18 teklif gelmişti. Bugün taban ücretimize yüzde 22,5 teklif geldi. Buradan bir kez daha söylüyoruz; gelin bu toplu sözleşmeyi masada bitirelim. Görüşmeler hafta sonu devam edecek. Eğer hafta sonuna kadar bu görüşmeler İZENERJİ emekçilerinin talep ettiği noktaya gelene kadar bir olgunluğa gelmezse pazartesi veya salı günü başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı kapısına, sonra da buraya kararımızı kitlesel bir şekilde asacağız. 13 Haziran saat 24.00’dan sonra da greve çıkacağız. Bunu burada herkes bilsin. Sürekli ’eşitleyeceğiz’ diyorlar. Tamam, eşitleyin. Masadayız. Sendika olarak masadan kaçmış değiliz. 130 gündür bu sürecin masada bitmesi için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. İzmir halkına da, kamuoyuna da şunu söylemek istiyoruz; bu süreci tıkayan sendika değildir. Biz tıkamadık. Greve çıktığımızda kimse İZENERJİ emekçisine bahane bulmasın. Gelin toplu sözleşmeyi masada bitirelim. Hafta sonuna kadar olumlu bir şey çıkmazsa pazartesi veya salı günü 10 bin kişiyle toplanarak grev kararını asacağız ve 14 Haziran’da da uygulamasına geçeceğiz" dedi.

"İzmir halkı mağdur olacak, mağdur eden işçiler olmayacak"

Genel İş Sendikası İzmir 2 No’lu Şube Disiplin Kurulu Başkanı Bayram Keskin, "7 Ocak itibariyle başlanan bir toplu sözleşmemiz var. Pandemi nedeniyle yaşanan uzatmalarla birlikte 6. ayını doldurmak üzere. Toplu sözleşmede aşağı yukarı 72’ye yakın madde talep etmiştik. Son kalan 4 maddemiz var. Bu da alanda çalışan emekçi arkadaşlarımızın günlük çalışma ücretlerini ilgilendiren, diğer sosyal haklarını ilgilendiren maddeler. Burada bir tıkanma, bir anlaşamama söz konusu ama sürecimiz henüz bitmiş değil. Biz belediye şirketlerinde çalışan diğer şirket işçileriyle aynı ücreti almak istiyoruz. O arkadaşlarımızın ücretleri bizden daha fazla. Biz, eşit işe eşit ücret talebi üzerinde duruyoruz. İşverenin bugünkü yaptığı teklif, yüzde 22,5. Bu, alanda çalışan 10 bin İZENERJİ işçisinin talebi değil. Biz, İzmir’in 30 ilçesinde, köylerdeki mezarlıklara varıncaya kadar hizmet üretiyoruz. 21 ayrı birimde hizmet üreten bir şirketiz. Bizim davamız, toplu sözleşmenin masa başında bitirilmesi ama bir yerde toplu sözleşme varsa bir yerde de grev her zaman vardır. Eğer toplu sözleşme tıkanırsa işçilerin, emekçilerin üretimden gelen gücü grevdir. Grev de kaçınılmaz olur. 6 aylık süre dolup eğer anlaşma sağlanmazsa yasal olarak greve çıkmak gerekiyor. 14 Haziran’da da sonuç olmazsa 10 bin İZENERJİ emekçisi grevde olacak ama biz masa başında bu sürecin çözüleceğini umuyoruz. Çözülmezse üretimden gelen gücümüzü kullanacağız. İzmir halkı mağdur olacak, mağdur eden işçiler olmayacak" diye konuştu.