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1 YIL ERKEN EMEKLİ OLARAK 12 MAAŞ FAZLA ALMA ŞANSI

Erken emekli olmak isteyen erkekler askerlik borçlanmasıyla 1 yıl, kadınlar ise doğum borçlanması ile 6 yıl kazanıyor. Erken emeklilik için bu fırsatı kullanırken paranızı da korumak elinizde.

Ekonomi 28.11.2021, 22:20
1 YIL ERKEN EMEKLİ OLARAK 12 MAAŞ FAZLA ALMA ŞANSI

Bu günlerde emeklilik konusu çok daha fazla gündeme gelmeye başladı. Mevzuatımızda emeklilik tarihini öne çekmek, çalışmadan toplu para ile prim kazanmak için de bazı imkânlar bulunuyor. Bunlardan birisi erkek sigortalılar için askerlik borçlanması. Bir diğeri ise kadın sigortalılar için doğum borçlanması.

Sigortadan önce askerlik yapanlar borçlandıkları gün kadar işe giriş tarihlerini geri çekerek 1 yıl erken emekli olabiliyor. Sigortadan sonra 3 çocuğa kadar doğum borçlanması da kadın sigortalılara 6 yıl (2160 gün) kazandırıyor.

1 YIL ERKEN EMEKLİ OLARAK 12 MAAŞ FAZLA ALMA ŞANSI

Borçlanmak için SGK'ya o günlerin parası yatırılıyor ve prim kazanılıyor. Dolayısıyla kadınlar çalışmadan 6 yıllık prim kazanabilirken erkekler 18 ayı bulan askerliklerini borçlandıklarında 1 yıl erken emekli olarak 12 maaş fazla alma şansını yakalamış oluyor.

EMEKLİ MAAŞI İÇİN KATKI OLUYOR

Bu borçlanmalar ne zaman istenirse yapılabiliyor. Yani emeklilik yaşınız geldiğinde yapabileceğiniz gibi şimdiden de borçlanabilirsiniz. Ne kadar erken borçlanırsanız o kadar daha az ödeme imkanınız var. Çünkü bu borçlanmalar yürürlükteki asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.

Dolayısıyla şimdi Aralık sonuna kadar borçlananlar Ocak'ta asgari ücret artacağı için en az yüzde 25 daha karlı çıkacak. Bu borçlanmaların bir başka katkısı da vergi anlamında oluyor. Birçok sigortalının bilmediği bu avantaj için borçlanmaları çalışırken yapmak gerekiyor.

VERGİ KAZANCI VAR

Gelir Vergisi Kanunu'na göre ücretliler, borçlanma için SGK'ya yapılan prim ödemelerini gelir vergisi matrahından indirme imkânına sahipler. Bu borçlanmaları ücretten kesilerek yaptığınızda o aya ait gelir vergisi matrahında gider olarak yazılabiliyor. Ödeme toplu olarak yapıldığında ise ödenen tutar aylara bölünerek ücretlerin vergiye tabi matrahından indirilebiliyor.

NASIL HESAPLANIYOR

*Çalışırken yaptığınız ödemelerle ilgili belgeleri işvereninize vermeniz gerekiyor. Böylece işveren yaptığınız bu prim ödemelerini ilk aydan başlamak üzere sizin vergi matrahınızdan gider olarak gösterip indiriyor.

*Asgari ücretli bir çalışan gelir vergisi olarak 456,13 lira ödüyor (bunun 268 lirası AGİ olarak geri alınıyor). 18 aylık askerlik borçlanması için 20.606,40 lira ödediğinde borçlanılan tutarın tamamı bitene kadar her ay indirim uygulanacak.

*İlk ayda uygulanacak matrah 3.040,87 lira olacak. Toplam ödeme bitene kadar bu indirim devam edecek.

*Böylece devlet askerlik borçlanmasının yüzde 15'ini çalışan adına karşılamış oluyor. Maaşı yüksek çalışanlarda kazanç daha da artıyor.

ŞİMDİ ÖDE KARLI ÇIK

Borçlanmaların tamamı yürürlükteki brüt asgari ücret ve onun 7.5 katı arasındaki bir miktar üzerinden yapılıyor. Doğum askerlik gibi borçlanmaların aylık ödemeleri brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar olurken yurtdışı borçlanmalarda oran yüzde 45'e çıkıyor.

Bu yıl için bir aylık en düşük doğum ve askerlik borçlanması ( 3.577,5 X % 32) 1.144,80 TL olurken en yüksek borçlanma ise 8.586 TL'yi bulmaktadır.

En düşük aylık yurtdışı borçlanması ise 2021 yılı için 1.609,88 TL olarak belirlenmektedir. Belirttiğimiz gibi yurtdışı borçlanmalar artık TL üzerinden yapılmakta ve geçerli brüt asgari ücretin yüzde 45'i üzerinden hesaplanmaktadır.

Önümüzdeki ay asgari ücret tespit komisyonu toplanarak 2022 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek. Asgari ücret her durumda artacak. Tahminler yüzde 25-30 arasında zam yapılacağı yönünde.

Doğum, askerlik gibi borçlanmalarda asgari ücret üzerinden hesaplanacağı için daha yüksek meblağlarda olacak. Bu yüzden 2022 yılını beklemeden 2021 sonuna kadar borçlanmaları yapanlar kazançlı çıkacak.

Yani 2021 yılının sonuna kadar borçlanma yapanlar 3.577,5 TL'lik brüt asgari ücret üzerinden borçlanma yaparken 2022 yılının ocak ayında yapılacak borçlanmalar bunun yüzde 25-30 üzerinde olabilecek.

Zam yapılacağı kesin olduğu için yılbaşı gelmeden borçlanmasını yapan oran ne olursa olsun kazançlı çıkacak. Bunu biraz daha somutlaştırırsak Aralık sonuna kadar 18 aylık askerlik borçlanması yapacak bir sigortalı 20.606,40 TL öderken Ocak ayında yüzde 25 artışla 25.778 TL ödemek zorunda kalacak.

Eğer erken öderse 5 bin liradan fazla para cebinde kalacak. 1 çocuk borçlanmasında ise kazanç miktarı yüzde 25'lik hesaba göre 6 bin lirayı geçecek.

BORÇLANMADA EN DÜŞÜK TUTARLAR

Süre 2021 (TL) 2022 (TL- % 25 Tahmin)

Günlük 38,16 47,70

Aylık 1.144,80 1.431

2 yıllık 27.475,20 34.344

18 aylık 20.606,40 25.758

Not: 2022 rakamları tahmini rakamlardır.

FARUK ERDEM - SABAH

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