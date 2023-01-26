1 milyona 300 bin araç

Nüfusu 1 milyonu geçen Tekirdağ’da TÜİK’in en son yayımladığı 2022 Aralık ayı sonu verilere göre toplam motorlu kara taşıtı sayısı 300 bin 844 olarak açıklandı.

TÜİK’in 2022 yılı Aralık ayı sonu verilerine göre Tekirdağ kara taşıt sayısı toplam 300 bin 844 oldu. Bu araçların 157 bin 901’i (yüzde 52,5) otomobil, 5 bin 522’si (yüzde 1,8) minibüs, 5 bin 432’si (yüzde 1,8) otobüs, 48 bin 875’i (yüzde 16,2) kamyonet, 11 bin 759’u (yüzde 3,9) kamyon, 37 bin 765’i (yüzde 12,6) motosiklet, bin 30’u (yüzde 0,3) özel amaçlı taşıtlar ve 32 bin 560’ı (yüzde 10,8) traktörlerden oluşuyor.

Tekirdağ’da Aralık ayında 10 bin 526 adet taşıtın devri yapıldı. Tekirdağ’da devri yapılan toplam 10 bin 526 taşıt içinde otomobil yüzde 66,6 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16,4 ile kamyonet, 6 ile traktör ve 4,7 ile motosiklet takip etti. Kasım ayında devri yapılan taşıtların yüzde 6,3’ünü ise kamyon, otobüs, minibüs ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısına bakıldığında; 2022 yılı Aralık ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 26 milyon 482 bin 847 adet araç bulunduğu görülürken Tekirdağ, toplam 300 bin 844 motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,1’ine sahip konumunda olarak açıklandı.