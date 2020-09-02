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1 milyar euroluk fosil yakıttan arınma hamlesi

UNİLEVER, ‘TEMİZ GELECEK’ VİZYONU KAPSAMINDA 1 MİLYAR EUROLUK YATIRIMLA 2030 YILINA KADAR TEMİZLİK ÜRÜNLERİNDE FOSİL YAKIT KULLANMAYI BIRAKIYOR.

Ekonomi 02.09.2020, 10:22
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1 milyar euroluk fosil yakıttan arınma hamlesi

Unilever, ‘Temiz Gelecek’ vizyonu kapsamında 1 milyar euroluk yatırımla 2030 yılına kadar temizlik ürünlerinde fosil yakıt kullanmayı bırakıyor.

Dünyanın önde gelen hızlı tüketim ürünleri şirketi Unilever, ev ve çamaşır bakım ürünlerinin formüllerinde fosil yakıtlardan elde edilmiş karbonun yüzde 100’ünü yenilenebilir veya geri dönüştürülmüş karbonla değiştireceğini duyurdu. Küresel ve yerel markaların sürdürülebilirlik yolculuğunda dönüştürücü bir etki oluşturulması hedefleniyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre bugün ev ve çamaşır bakım ürünlerinin çoğu, hammaddesi fosil yakıt olan kimyasalları içeriyor. Unilever’in yenilenemeyen bu kaynaklardan yenilenebilir veya geri dönüştürülmüş karbon kaynaklarına geçmesi, fosil yakıt ekonomisinden uzaklaşmasını ifade ediyor. Unilever’in ev ve çamaşır bakım ürünlerinde kullanılan hammaddeler, bu kategorideki ürünlerin karbon ayak izinin en büyük dilimini (yüzde 46) oluşturuyor. Ürün formüllerinde fosil yakıttan elde edilmiş hammaddelerin geride bırakılmasıyla formüllerden gelen karbon ayak izinde yüzde 20’ye kadar azalma sağlanması hedefleniyor. Temiz Gelecek Vizyonu programı, şirketin 2039 yılına kadar ürünlerinden kaynaklı emisyonu net olarak sıfıra düşürme taahhüdü için de kritik önem taşıyor.

Temiz Gelecek Vizyonu hakkında görüşlerini paylaşan Unilever Türkiye Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Leyal Eskin Yılmaz, bu adımı şöyle yorumladı: “Unilever Temiz Gelecek Vizyonu, işimize yönelik köklü bir değişim. Sektör olarak hammadde de dahil olmak üzere ürünlerimiz için fosil yakıtlara olan bağımlılığımızdan kurtulmalıyız. Yer altından karbon çıkarmayı bırakmalıyız, çünkü zaten yerde ve yer üzerinde kullanabileceğimiz bol miktarda karbon var. Unilever Temiz Gelecek Vizyonu için yapılacak 1 milyar Avro’luk yeni küresel yatırım, tüketicilerin talep ettiği daha düşük çevresel etkiye sahip ve üstün temizlik performansı sağlayan, uygun fiyatlı ev ve çamaşır bakım ürünleri geliştirilmesi için kullanılacak. Sürdürülebilir ürünler almak istemek ile bu ürünleri alabilecek güce sahip olmak arasındaki boşluğun kapanmasında bizim gibi büyük şirketlerin de sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Üzerinde bir süredir çalışılan bu vizyon şimdiden ülkemizde tüketicimizle buluşturduğumuz bazı inovasyonlara ilham verdi. Bitkisel kaynaklı leke çıkarıcılarla geliştirilen yüzde 50 daha az plastik içeren özel ambalajlı OMO Bio Active, aktif oksijenlerle zenginleştirilmiş formülüyle Domestos Sıfır Klor, gücünü yüzde 100 doğal temizlik minerallerinden alan Cif Krem tüketicilerimizin beğenisini kazandı.”

1 milyar euroluk yatırım nasıl kullanılacak?

Unilever’in Temiz Gelecek Vizyonu için ayırdığı 1 milyar euro kaynak; fosil yakıttan elde edilmiş kimyasallardan uzaklaşılmasını sağlayacak biyoteknoloji araştırmalarının, karbondioksit ve atık kullanımı ve düşük karbonlu kimya çalışmalarının finansmanında kullanılacak. Bu yatırım ile biyolojik olarak çözünebilir ve su-etkin ürün formülleri oluşturulurken 2025 yılına kadar birincil plastik kullanımının yarıya indirilmesi de desteklenecek.

Karbon Gökkuşağı

Temiz Gelecek Vizyonu’nun merkezinde, şirketin ürün formüllerinde kullanılan karbonu çeşitlendirmeye yönelik yeni bir yaklaşım olan ‘Karbon Gökkuşağı’ (Carbon Rainbow) yer alıyor. Karbon Gökkuşağı yaklaşımıyla, yenilenemeyen fosil karbon kaynakları (siyah karbon) yerine; yakalanan karbondioksit (mor karbon), bitkiler ve biyolojik kaynaklar (yeşil karbon), alg gibi deniz kaynakları (mavi karbon) ve atık malzemelerden geri kazanılan karbon (gri karbon) kullanılacak. Karbon Gökkuşağı doğrultusunda karbon tedariki çevresel etki değerlendirmeleriyle yönetilecek. Arazi kullanımı üzerindeki istenmeyen baskıları önlemek için sürdürülebilir kaynak bulma programları da yürütecek.

Unilever Ev Bakımdan Sorumlu Dünya Başkanı Peter Tel Kulve konuya ilişkin değerlendirmesinde: “Fosil yakıtların küllerinden yeni bir biyoekonomi yükseliyor. İnsanların geleneksel ürünler kadar iyi olan, daha uygun

fiyatlı ve sürdürülebilir ürünler istediklerini defalarca duyduk. Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler, ultra nazik temizlik bileşenlerinden kendi kendini temizleyen giysilere ve yüzeylere kadar pek çok heyecan verici yenilik bizi bu yöne götürüyor. Gezegenimizin sınırlarına saygı göstererek büyümek için karbon kaynaklarını çeşitlendirmek çok önemli. Tedarikçilerimiz ve inovasyon ortaklarımız bu geçişte kritik bir rol oynuyor. Karbon Gökkuşağı modelimizi paylaşarak herkesi karbon kullanımıyla ilgili ekonomi genelinde bir dönüşüme çağırıyoruz” dedi.

WWF İngiltere CEO’su Tanya Steele, “Dünya kırılgan ekosistemler üzerindeki baskıyı azaltmak için fosil yakıtlardan yenilenebilir kaynaklara geçiş yapmalı ve doğanın yeniden canlanmasına katkı sağlamalı. Doğaya karşı değil doğa ile birlikte çalışan bir ekonomiye doğru geçiş yaparken Unilever’in bu önemli hedefleri, güçlü bir sürdürülebilir tedarik yaklaşımıyla bir araya geldiğinde önemli bir katkı sağlayacak gerçek potansiyele sahip” diye konuştu.

İnovasyon için dünya çapında sektör lideri projelere destek

Unilever ev ve çamaşır bakım ürünlerindeki kimyasalların üretilme şeklini değiştirmek için dünya çapında sektör lideri projeleri destekliyor. Örneğin Unilever, Şili ve Vietnam’da Sunlight sıvı bulaşık deterjanında kullanılan

yenilenebilir ve biyolojik olarak çözünebilir ramnolipidlerin üretimini geliştirmek için Slovakya’da biyoteknoloji lideri Evonik Industries ile çalışıyor. Şirket, Güney Hindistan’da Tuticorin’de öncü bir karbondioksit yakalama teknolojisi kullanılarak üretilen soda külünü - toz deterjanlarda kullanılan bir bileşendir - tedarik ediyor. Soda külü, üretim sürecinde kullanılan enerjiden kaynaklanan karbondioksit emisyonları ile üretiliyor. Her iki teknolojinin de ölçeğinin, program kapsamında önemli ölçüde artırılması hedefleniyor.

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