1 Mayıs'tan sonra yurt dışından siperiş edilen ürünlerin gümrük vergisi artacak!

1 Mayıs’tan itibaren Avrupa Birliği dışı ülkelerden kargoyla gelecek eşyanın gümrük vergisi yüzde 20’den yüzde 30’a çıkacak. Kargo ile bireysel ithalatta 1500 Euro’luk limit ise 150 Euro olacak. Ticari amaç taşımayan kişisel kullanım amaçlı ürünler, belirlenen kurallarda yurt dışından bireysel olarak ithal edilebiliyor.

1 MAYIS İTİBARIYLA DEĞİŞİYOR

Peki, 1 Mayıs’tan sonra yurt dışından alışveriş yaparken nasıl bir düzenlemeyle karşılaşacağız? 1 Mayıs itibariyle 150 Euro’ya kadar yapılan bireysel ithalatlarda (ilaç hariç), eşyanın AB dışından gelmesi durumunda yüzde 30 oranında tek ve maktu vergi tahsil edilecek. AB’den ithal edilen veya Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na tabi eşyanın ithalatında vergilendirmesinde ise bir değişiklik olmayacak. Değeri 150 Euro ile 1500 Euro arasındaki bireysel ithalatlarda ise, hızlı kargo firmaları aracılığıyla ithalat işlemleri gerçekleştirilecek ve eşyanın ithalinde alınması gereken normal vergiler tahsil edilecek. Düzenlemeyle, posta ve kargo ile gerçek kişilere gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 1500 Euro’yu geçmeyen kişisel kullanıma ait kitap veya benzeri basılı yayınlar için uygulanmakta olan sıfır gümrük vergisi devam edecek.

Pandeminin online alışveriş sitelerindeki satışları artırdığını söyleyen Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanı Hakan Uçak, “Bu durum aynı zamanda da bireysel ithalatı artırdı. Yapılan düzenlemenin bireysel ithalatın azaltılmasına yönelik olduğunu söylememiz mümkün. Zira halihazırda 1500 Euro’ya kadar uygulanan maktu vergi sınırı 150 Euro’ya düşürülüyor. Durum böyle olunca eşyanın çeşidine göre değişkenlik göstermekle birlikte, bireysel ithalat yapanların daha fazla vergi ödeyeceği sonucuna ulaşıyoruz” dedi.

'200 EURO FAZLA ÖDEYECEĞİZ'

Halihazırda 1000 Euro değerindeki oyun konsolunu Çin’den almak isteyen birinin, 200 Euro tek ve maktu vergi ile 200 Euro Özel Tüketim Vergisi ödeyerek toplamda 1400 Euro’ya ürünü ithal ettiğini kaydeden Uçak, “Yeni düzenleme hayata geçtiğinde, 1000 Euro değerindeki oyun konsolunun ithalatında 200 Euro İlave Gümrük Vergisi, 240 Euro Özel Tüketim Vergisi ve 259,20 Euro Katma Değer Vergisi anında ödenecek. İthalde tahsil edilen İlave Gümrük Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi, üzerinden de Katma Değer Vergisi hesaplanıyor. Bu nedenle toplamda 1.699,20 Euro’ya bu eşya ithal edilmiş olacak” açıklamasını yaptı. (Milliyet/Betül Topaklı)