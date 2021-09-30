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1 kWh konut elektriğine yılın ilk 6 ayında ortalama 79,5 kuruş ödendi

Konutlarda 1 kWh elektrik için yılın ilk 6 ayında ortalama 79,5 kuruş ödendi.

Ekonomi 30.09.2021, 10:13
1 kWh konut elektriğine yılın ilk 6 ayında ortalama 79,5 kuruş ödendi

Konutlarda 1 kWh elektrik için yılın ilk 6 ayında ortalama 79,5 kuruş ödendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Birinci Dönem (Ocak-Haziran) Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatları’nı açıkladı. Buna göre, Sanayide 2021 yılı 1’nci dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 kWh elektrik için ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 13,4, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 10,9 artarak ortalama 65,0 kuruş oldu.

Konutlarda 1 kWh elektrik için 1’nci dönemde ortalama 79,5 kuruş ödendi

Konutlarda, 1 kWh elektrik için, tüketicilerin 2021 yılı 1’nci döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 8,2, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 11,7 artarak ortalama 79,5 kuruş oldu.

Sanayide 1 metreküp doğal gaz için 1’nci dönemde ortalama 182,1 kuruş ödendi

Sanayide 2021 yılı 1’nci dönem doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 metreküp doğal gaz için ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 3,8 artarken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 azalarak ortalama 182,1 kuruş oldu.

Konutlarda 1 metreküp doğal gaz için 1’nci dönemde ortalama 192,3 kuruş ödendi

Konutlarda, 1 metreküp doğal gaz için tüketicilerin 2021 yılı 1’nci döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 3,3, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 5,3 artarak ortalama 192,3 kuruş oldu.

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