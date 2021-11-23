1 dolar 12 lirayı aştı! Euro/TL kuru ise 14'ün üzerine çıktı

Euro/TL’de ise bir eşik daha aşıldı. Euro/TL kuru öğle saatlerinde 14'ün üzerine çıktı

TL'DEKİ DEĞER KAYBININ ANA NEDENİ

TCMB yüzde 20'ye yakın seyreden yüksek enflasyona ve TL'de art arda gelen sert değer kayıplarına rağmen faiz indirimlerine geçen hafta 100 baz puan ile devam ederken, gelecek ay bir faiz indirimi daha yapabileceğine işaret etti.

Eylül'den bu yana 400 baz puan faiz indirimi yapan TCMB'nin indirimlere devam edeceğininin sinyalini de vermesi TL'deki değer kaybının ana nedeni konumunda.