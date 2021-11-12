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1 Dolar 10 TL oldu!

Dolar yurtiçinde piyasa kapanışının ardından 10 lirayı gördü. ABD'de yükselen enflasyon ve Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentisi TL üzerinde baskı yarattı. Dolar/TL son yükselişle beraber 2021 genelinde yüzde 36 yükseldi

Ekonomi 12.11.2021, 22:54
1 Dolar 10 TL oldu!

Piyasa kapanışının ardından dolardan tarihi rekor geldi.

Dolar sabaha karşı 9.98 lirayı görmüş, öğleden sonra ise kısa süreliğine 9.90 liranın altına gerilemişti. Ancak akşamüstü yeniden yönünü yukarı çevirdi.

Dolar piyasa kapanışının ardından 10 lirayı görerek rekor tazeledi.

Google ekranına rekor bu şekilde yansıdı:

Ekim ayında ABD'de aylık enflasyon yüzde 0.6'lık beklentiye karşın aylık yüzde 0.9 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 5.8'lik beklentinin fazlasıyla üzerinde bir şekilde yüzde 6.2 geldi. Bu, son 31 yılın en yüksek yıllık enflasyonu oldu.

Enflasyonun beklentileri aşması Fed'in daha sıkı bir para politikasına beklenenden erken geçmesi ihtimalini artırdı. Bu da dolar/TL'de yeni rekorun gelmesini destekledi.

Dolar ekim ayında Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun 200 baz puanlık faiz indiriminden bu yana istikrarlı bir şekilde yükseliyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Merkez'in bu ay da faiz indirimine gideceğine yönelik beklenti, TL üzerindeki baskıyı artırıyor. TÜİK ekim ayında yıllık enflasyonu yüzde 19.89 olarak açıkladı. Son faiz indirimiyle politika faiziyle enflasyon arasındaki fark yükselirken, 2021 sonuna kadar makasın daha da açılması bekleniyor.

Merkez'den kasım toplantısında da faiz indirimi bekleniyor. JPMorgan ekim ayı enflasyon verisinin kendilerini kasım ayında TCMB'den 100 baz puan faiz indirimi beklentilerinden daha emin hale getirdiğini belirtti.

Haftaya yapılacak PPK toplantısında 100 baz puanlık bir indirim beklediklerini belirten Deutsche Bank ekonomistleri, 16 Aralık'ta 100 baz puanlık bir indirim daha yapılmasını beklediklerini açıkladı.

2020'Yİ 7.37 'DEN KAPATMIŞTI

Dolar 2020 yılını 7.37 liradan kapatmıştı. 19 Mart'ta 7.21 liraya kadar gerileyen dolar, 20 Mart'ta Merkez Bankası Başkanlığına Naci Ağbal yerine Şahap Kavcıoğlu'nun atanmasıyla yılın ilk sert yükselişine imza atmıştı.

31 Mart'a gelindiğinde dolar 8.31 liraya yükseldi. Kavcıoğlu'nun hızlı bir şekilde faiz indirimine gitmesi beklenirken ilk 5 PPK toplantısında faizi sabit bıraktı.

CUMHURBAŞKANINDAN SİNYAL GELDİ

Ancak ağustos ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında Kavcıoğlu'na 'faiz indirim sinyali' verdi. Bunun üzerine daha önce faizin enflasyonun altında kalmayacağını açıklayan Kavcıoğlu, söylem değiştirerek manşet yerine daha düşük olan çekirdek enflasyonu öne çıkarmaya başladı.

Eylül ayında PPK'dan bunun sonucu olarak 100 baz puanlık indirim kararı çıktı. Politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18'e indirildi.

Karar öncesi 8.65 lira olan dolar hızlı bir şekilde 8.90 lirayı aştı. Ekim ayı PPK'sından piyasa 50-100 baz puan indirim bekliyordu. Ancak Merkez, politika faizini 200 baz puanlık indirimle yüzde 16'ya çekti.

Bu kararın ardından 9.21'den 9.51'e tırmanan dolar/TL bugün 10'u zorluyor.

16 YIL SONRA SIFIR EKLENDİ

Türk Lirası'nda 2005 yılına kadar milyonlar konuşuluyordu. Ancak 2005'te hükümet TL'den altı sıfır atılmasına karar vermişti. O dönemki ekonomi yönetimi bu kararın ardından 1 doların 1 TL'ye eşitleneceği günlerin yakın olduğunu belirtmişti. TL'deki düşüş ve artan enflasyonla bir anlamda 16 yılın ardından paraya bir adet sıfır eklenmiş oldu.

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