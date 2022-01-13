banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Sanayi üretimi yıllık yüzde 11,4 arttı
Sanayi üretimi yıllık yüzde 11,4 arttı
Soğuk ve yağmur daha ne kadar sürecek?
Soğuk ve yağmur daha ne kadar sürecek?
Bireysel Emeklilik sisteminde yeni dönem!
Bireysel Emeklilik sisteminde yeni dönem!
Kazakistan’ın 3 bölgesinde OHAL sona eriyor
Kazakistan’ın 3 bölgesinde OHAL sona eriyor

1 dekarla başladığı aloe vera üretiminde rekor kazanç sağladı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 1 dekar alana diktiği aloe vera bitkisini 125 dekara çıkaran üretici Cemal Erbay, Türkiye’de ki en büyük aloe vera kapasitesiyle üretim yapıyor. Turizm sektöründe faaliyet gösterirken, aloe vera bitkisiyle yurt dışında tanışan Erbay, taleplere yetişebilmek adına hedeflerinin 5 bin dekarda aloe vera yetiştirmek olduğunu ve ilk hasatlardan 15-20 milyon TL kazanç beklediklerini söyledi.

Ekonomi 13.01.2022, 10:18
1 dekarla başladığı aloe vera üretiminde rekor kazanç sağladı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 1 dekar alana diktiği aloe vera bitkisini 125 dekara çıkaran üretici Cemal Erbay, Türkiye’de ki en büyük aloe vera kapasitesiyle üretim yapıyor. Turizm sektöründe faaliyet gösterirken, aloe vera bitkisiyle yurt dışında tanışan Erbay, taleplere yetişebilmek adına hedeflerinin 5 bin dekarda aloe vera yetiştirmek olduğunu ve ilk hasatlardan 15-20 milyon TL kazanç beklediklerini söyledi.

“En kalitesini yetiştirmek için yola çıktık”

Ülkede en kaliteli Aloe vera hammaddesini yetiştirmek için yola çıktıklarını belirten Cemal Erbay, “Hindistan, Amerika, Brezilya ve Meksika’da üretim alanlarını gördükten sonra Türkiye’de modellemesini yapmak için bir girişimde bulundum. 5 buçuk yılın yaklaşık, 3 buçuk yılı Ar-Ge çalışmalarıyla geçti. Bu bitkiyi ülkemizde iklim şartlarımızda aynı kalitede hammaddeyi üretebilir miyiz diye çalışmalar yaptık. Denemeler sonrasında en kaliteli jeli oluşturabilecek ortamı sağladık. Şimdi hammadde üretiyoruz” dedi.

“125 dekar alanda üretim”

Sözleşmeli çiftçilerle beraber 125 dekar alanda üretim yaptıklarını kaydeden Cemal Erbay, “Öncelikle ürettiğimiz hammadde, yaprak içi jeli. Aloe vera bitkisini talep eden sektörler içinde kozmetik sektörü başı çekiyor. Sağlık sektörü, Gıda takviyeleri, içecekler ve bununla beraber temizlik ve bakım ürünleri son zamanlarda yumuşatıcılar, kâğıt mendiller, yastıklar, yorganlar gibi ürünlerde de kullanılıyor. Hindistan’da geliştirilen doğa dostu bio pil üretimi yapıldı. Bizim de kendi bünyemizde jel akü çalışmalarımız var. Dronlar, elektrikli arabalar bunlar da kullanılmak üzere çalışmalar başladı. Sektörü çok geniş. Bazı hekimler Aloe vera bitkisinden suni damar üretimi konusunda Amerika’da çalışmaların başladığını bile söylüyorlar” diye konuştu.

“Kimyasal gübre kullanmıyoruz”

Aloe veranın doğal bir bitki olduğunu ifade eden Erbay, “ Aloa vera da kimyasal bir gübre ve ilaç kullanamıyoruz. Her gübreyi kabul eden bir bitki değil. Çünkü kimyasal bir maddeyi içine hapsediyor ve bırakmıyor. Bu durum hammadde de kimyasal ürünlerin çıkması demektir. Bu yüzden kimyasal gübre kullanmıyoruz. Yarasa ve solucan gübresi kullanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Yılda 4 defa hasat”

Aloe vera bitkisinin 12 ay boyunca örtü altında ekiminin yapıldığını vurgulayan Erbay, “ Eski ay, yeni ay binlerce yıl önce keşfedilen ay takvimine göre dikim yapıyoruz. Bitkinin kök gelişimi bu şekilde artırıyor. Biri erkenci tür 12’ i ayda hasada geliyor, diğeri geç tür 18-24 ayda hasat edebiliyoruz. Bir dekarda 3 bin 600 tane bitkimiz oluyor. Bir dekarda 12 ay sonra yaptığımız hasatlarda ilk yıl içerisinde 4 defa hasat gerçekleşiyor. İlk yıl hasatımız 6 tonla başlıyor, bitki büyüdükçe yaprak ağırlığı arttıkça tonaj artıyor” dedi.

“15-20 milyon kazanç beklentisi”

Bu yıl 15-20 Milyona yakın kazanç beklediklerini belirten Erbay, “Sözleşmeli üreticilerimizden kilo olarak alıyorum. Hammaddeyi litre olarak satıyoruz. Aloe vera hammadde satışlarımız 8 Euro’ dan başlıyor. Bu sene 15- 20 milyon civarında kazanç bekliyoruz. Yaklaşık 30-40 milyon ithalatın önüne geçmiş oluyoruz. Şu an yurt içi satışlarımız yapılıyor. İhracatımızda bir kaç ay içinde başlayacak. Dünyada ciddi bir pazar var. Türkiye olarak ne kadar çok üretirsek Avrupa pazarına girmemiz söz konusu. Rekabet konusunda artılarımız var. 5 buçuk yıl önce bir dekarda başlayıp şu an 125 dekara ulaştık. 2022 yılında hedefimiz bin ile bin 500 dekar arasında üretim yapmak. Mini işleme tesisimizde günlük bir ton işlemek için yola çıktık. Önümüzde ki 3 ay içinde bunu 5 tona çıkarmam gerekiyor ki talebelere yetişebileyim. Türkiye’de ki en büyük kapasiteyle üretim yapıyoruz. İlerleyen yıllarda 5 bin dekar alana çıkarmak istiyoruz. Sözleşmeli üretimi 10 yıllık hedeflerle yapıyoruz. Ülkemizde Aloe vera üretimini artırarak ülkemize daha fazla gelir kazandırabiliriz” ifadelerini kullandı.

“Fidan ömrü 12-15 yıl”

Emek harcamadan sürekli kazanç elde ediyorsunuz, “Burada ilaç kullanmıyoruz, gübre kullanmıyoruz. Çok fazla emek harcamadan hem kolay hem de bir defa ekiyorsunuz 12-15 yıl ömrü var. Sürekli kazanç elde ediyorsunuz. 2022 yılında sözleşme üretimde fidan fiyatları 12 TL. Sadece Danışmanlık ve fidan satın almak isteyen üreticilere 18 TL’ ye satış yapıyoruz” açıklamalarında bulundu.

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 19 32
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keçiörengücü 19 22
14. Manisa Futbol Kulübü 19 22
15. Menemen Belediyespor 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. West Ham United 21 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Southampton 20 24
12. Crystal Palace 20 23
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 20 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11