Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ekim ayının sonlarına gelinmesine rağmen örtü altındaki üzümlerin hasadı hız kesmeden devam ediyor. Kadın işçiler, yağmur çamur demeden çalışarak emekleriyle geçimlerini sağlamayı sürdürüyor.

İhracata giden sofralık Sultaniye çekirdeksiz üzümün kilogram fiyatı kalitesine göre 35 ila 60 lira arasında değişirken, iç piyasada ise 25 ile 30 lira arasında alıcı buluyor.

Bağlarda sabahın erken saatlerinde başlayan mesai, akşam hava kararıncaya kadar sürüyor. Kadın işçilerden Yeter Gök, alın teriyle geçimlerini sağladıklarını belirterek, "Yağmur çamur demeden çalışmaya devam ediyoruz. Biz emekçi kadınlar her gün emeğimizi alın teriyle kazanıyoruz. Ekim ayının sonuna geldik ama Sarıgöl ovasında üzüm hasadımız devam ediyor." dedi.

Sarıgöl Ziraat Odası yetkililerinden alınan bilgiye göre, örtü altı üzüm hasadının hava şartlarına bağlı olarak ocak ayına kadar devam etmesi bekleniyor.