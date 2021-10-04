Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli: Sigortacılığı Hak Ettiği Konuma Taşımaya Odaklanıyoruz

Türkiye Sigorta, birinci yılını kutluyor. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, sigorta sektörünün büyümesinde itici güç olmak üzere faaliyetlerine başladıklarını söyledi. Sigorta algısının dönüşümü, sigortanın çok daha geniş kesimlere ulaşması ve bankacılık dışı finansal sektör büyüklüğünün dünya ortalamaları düzeyine erişmesine katkı sunma konusunda çok önemli bir misyonla yola çıktıklarını belirten Atilla Benli, “Sektör olarak ülkemizdeki sigorta algısını dönüştürmek ve sigorta açığını kapatmak için hepimize büyük görevler düşüyor. Gerekirse kapı kapı dolaşıp insanlara sigortanın önemini anlatmamız lazım. Türkiye Sigorta olarak bu konuya milli bir görev olarak bakıyoruz. Müşterilerimizin yaşamlarına değer katarken, ismimizden aldığımız sorumlulukla ve sektörün lider şirketi olarak sadece kendi pazar payımızı artırmaya değil, pastayı topyekün büyütmeye ve sigortacılığı hak ettiği konuma taşımaya odaklanıyoruz” dedi.

Türkiye Sigorta’nın kuruluşunun birinci yılı dolayısıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Atilla Benli, “Türkiye’de sigortacılık hizmetlerinin daha geniş kesimlere ulaşması konusunda önemli bir misyon üstlenen Türkiye Sigorta, dünyada örneği bulunmayan çapta bir birleşmeyi, rekor bir sürede tamamlamanın yanı sıra henüz ilk yılında gerek kurumsal gerekse finansal performans anlamında imza attığı başarılarla da verdiği tüm sözlerin arkasında durdu” diye konuştu. Sektörün gelişen dinamikleri ve müşterilerinin öncelikli beklentileri doğrultusunda hayattan sağlığa, konuttan kaskoya ve bireysel emekliliğe kadar her alanda farklı ihtiyaçlara cevap veren, özel ayrıcalıklar ve avantajlar barındıran ürünler geliştirdiklerini kaydeden Atilla Benli, Türkiye Sigorta’nın 2 bin 700 çalışanı ile 8 bin 300 dağıtım ağı, 5 bin 950 hizmet noktası ve 40 faaliyet bölgesinde, tüm Türkiye’nin hizmetinde olduğunu ifade etti.

Türkiye Sigorta’nın geliştirdiği sigorta ve bireysel emeklilik ürünlerinin tanıtılacağı reklam kampanyasında, şirketin marka yüzü ünlü oyuncu Timuçin Esen oldu.

TİMUÇİN ESEN, TÜRKİYE SİGORTA’NIN MARKA YÜZÜ

Toplantıda, şirketin kuruluş yıl dönümünde yayına girecek reklam filmleri serisinin gösterimi de yapıldı. Türkiye Sigorta’nın geliştirdiği sigorta ve bireysel emeklilik ürünlerinin tanıtılacağı reklam kampanyasında, şirketin marka yüzü ise ünlü oyuncu Timuçin Esen oldu. Esen ile 1 yıllık sözleşmeye imza atıldı. Timuçin Esen’in ‘Hekimoğlu’ dizisindeki rol arkadaşı Muhammed Dede ile birlikte kamera karşısına geçtiği reklam filmlerinin ilki, 8 Eylül akşamı yayına girdi. İş birliğine ilişkin görüşlerini aktaran Türkiye Sigorta Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Selda Çamlıbel Özkoyuncu, “Ülkemizin köklü sigorta ve emeklilik şirketlerinin birleşerek Türkiye Sigorta markasını oluşturmasıyla geçtiğimiz yıl faaliyete başlayan şirketimizin, marka algı ve bilinirliğini güçlendirmek, sigorta bilincinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla, reklam kampanyamızı hayata geçirdik. Her faaliyetimizde olduğu gibi iletişim çalışmalarımızda da birlikte yol aldığımız iş paydaşlarımızda aradığımız özellikler en başta profesyonellik ve güven. Timuçin Esen karakteri, duruşu, oyunculuğuyla toplumun beğenisini ve güvenini kazanmış, profesyonel bir isim. İlk andan itibaren yakaladığımız karşılıklı sinerji ve uyumla, bu değerli iş birliğine imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Oyuncu Timuçin Esen de toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’de sigorta bilincinin özellikle son yıllarda gelişmekte olsa da henüz yeterli bir noktada bulunmadığını ifade ederek, “Oysa ki sigorta konusu, hayatımızın her anında kritik bir öneme sahip. Reklamlarımızda ise bu yöndeki bilinci artırma yönünde önemli mesajlar verdiğimize inanıyoruz. Türkiye Sigorta gibi hem bu bilincin geliştirilmesi yönünde önemli bir misyon üstlenen hem de henüz ilk yılında büyük başarılara imza atan lider bir kurumla birlikte çalışmaktan mutluluk ve gurur duydum” şeklinde konuştu.