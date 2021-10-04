TÜRKİYE ALÜMİNYUM SEKTÖRÜNÜN TEMSİLCİSİ TALSAD, 50. YILINI KUTLUYOR

Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği (TALSAD) 15 Mart 1971 yılında kurulmuş ve kısa zamanda gelişerek Türk alüminyum sektörünün temsilcisi haline gelmiştir. 1989 yılında T.C. Bakanlar Kurulu kararı ile “Türkiye” isminin kullanma hakkı verilerek, Derneğimiz sektörümüzü yurtiçinde ve yurtdışında Türkiye ismi altında temsil etme yetkisi almıştır. Günümüzde TALSAD, alüminyum sektörümüzün tüm iş kollarına yayılmış, ülkemize her yıl 3.0 milyar doların üzerinde ihracat girdisi sağlayan üyeleri ile birlikte Türkiye alüminyum sektörünü yurtiçi ve yurtdışında temsil eden, önemli bir sivil toplum örgütü olarak çalışmalarına devam etmektedir. TALSAD, düzenlediği fuar, sempozyum ve eğitim çalışmalarının yanı sıra sektörel etkinlikler ile alüminyum pazarının büyümesine ve gelişmesine yardımcı olmayı, yeni ve ileri teknoloji uygulamalarını desteklemeyi, geri dönüşüm ve çevre konularında farkındalık yaratmayı ve sektörel bazda sağlık, güvenlik ve çevre bilincini artırmayı, alüminyumun kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır. Alüminyumun önemli malzeme özelliklerini, çevresel değerlerini toplama ve sektörlere anlatmak, üstün malzeme özellikleri nedeni ile geniş endüstrilere yayılan kullanımını arttırmak için çalışmak, TALSAD’ın öncelikli hedefleri arasındadır. TALSAD, 50 yıllık köklü ve saygın bir profesyonel sektör örgütü olarak, dinamik, güvenilir ve etik değerlere saygılı, ulusal ve uluslararası alanda güçlü işbirlikleri geliştirmekte, sektörel gelişmeleri yakından takip ederek, sektörle ilgili tüm gelişmeleri toplum ve üyeleri ile paylaşmaktadır.

TALSAD TEKNİK KOMİTELERİYLE SEKTÖRE DESTEK OLUYOR

TALSAD’ın alüminyum üretiminin belirli fonksiyonlarına odaklanmış üç ayrı teknik komitesi bulunmaktadır: Ekstrüzyon ve Haddeleme Komitesi, Geri Dönüşüm ve Döküm Komitesi ve İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Komitesi. ISG komitesi iş güvenliğini, endüstri standartlarını ve çevre uygulamalarını iyileştirmek için çalışırken, ekstrüzyon, haddeleme, döküm ve geri dönüşüm komiteleri üretim, ticaret, sektörel veriler ve mesleki eğitim gibi alanlara odaklanarak sektörümüzün gelişimi ve birliği için çalışmalar yapmaktadır. TALSAD üyeleri, sektörün sorunlarını ve ihtiyaçlarını tartışmak, üzere düzenli olarak bir araya gelmekte ve sektör çapında çözümler sunmak ve toplu çalışma ortamını iyileştirmek için üyelerle birlikte çalışmaktadır.

TÜM SEKTÖRLERİN VAZGEÇİLMEZ ÜRÜNÜ: ALÜMİNYUM

Alüminyum hem sürdürülebilirlik açısından hem de sanayinin gelişmesine katkıları anlamında; yüzde 100 dönüştürülebilir olması, çevreciliği, atmosferik şartlara dayanımı gibi yapı endüstrileri için önemli özellikleri gibi birçok yönüyle modern hayatın bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan malzemedir. Daha hafif, daha sağlam, daha verimli, daha uzun ömürlü ve daha sürdürülebilir ürünler için alüminyum tercih ediliyor. Bu bağlamda sektörümüzün sürdürülebilirliği çok boyutlu bir şekilde ele alması ve ekosisteme saygılı üretim anlayışını benimseyerek, ürettiğimiz alüminyum ürününün yüzde 100 geri dönüştürülebilen özelliğinden en etkin şekilde faydalanılması için ise TALSAD olarak farkındalık yaratmaya devam ediyoruz. Özellikle yüzde 100 geri dönüştürülebilir bir malzeme olan alüminyumun ülkemiz ekonomisine de katkısını arttırmak, alüminyumun geri dönüşümünü yaygınlaştırmak ve bu alanda toplumsal farkındalığı arttırmak için TALSAD “Geri Dönüşümün Parçası Ol” temasıyla bir alüminyum geri dönüşüm proje yarışması düzenlemiş bulunmaktadır. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Çevko Vakfı tarafından desteklenen proje yarışmasının birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerinin ise alüminyum sektörünün en önemli uluslararası etkinliklerinden biri olan ve 3-4 Mart 2022 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek 10.Uluslararası Alüminyum Sempozyumu sırasında bir ödül töreni ile takdim edilmesi planlanmaktadır

ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ İSTİKRARLI BÜYÜMESİNE DEVAM EDİYOR

Türkiye alüminyum sektörümüzün ihracat yeteneği her geçen yıl büyümeye devam ediyor. Güncel verilere göre sektörümüz 163 ülkeye ihracat yapmaktadır. 2020 yılı verilerine göre, pandemi ortamına rağmen 1.0 milyon tona yakın ihracat ile Avrasya coğrafyasının en önemli üreticisi konumuna geldik. Alüminyum ihracatımızın yaklaşık yüzde 55’i Avrupa Birliği ülkelerine, toplam ihracatımızın yüzde 70’inin ise gelişmiş ekonomilere yapıldığını dikkate alırsak Türkiye alüminyum sektörü ulaştığı bu yapı ile bölgenin gerçek bir üretim merkezi olmuştur. 2020 yılı dünya piyasalarında COVID 19 nedeni ile birçok alanda üretimin ciddi oranda gerilediği, AB gibi önemli bir ihracat pazarımızda sektörel çapta önemli daralmaların (küresel alüminyum talebinin yaklaşık %10 seviyesinde gerilediği) görüldüğü bir yıl olmasına rağmen, alüminyum ihracatımız 2020 yılını ihracat seviyesini koruyarak yılı tamamladı. 2020 yılı toplamı olarak alüminyum mamul ve yarı mamul ihracatımızdan sağlanan gelirler ise üç milyar dolar seviyesinin üzerine çıkarak 3.06 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yılın verileri ile Türkiye alüminyum sektörü pandemi koşullarına rağmen 2020 yılında üretim ve ihracat seviyesini koruyabilen ender ülkeler arasında yer almıştır. 2021 yılının ilk altı ayında ise alüminyum sektörü son derece güçlü bir ihracat artışı gerçekleştirmiş 2021 yılının ilk yarısında toplam ihracatımız yüzde 41 oranında artarak 2.2 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu güçlü artışın yılın ikinci yarısında da devam ederek alüminyum ihracatımızın 4.0 milyar dolar seviyesine yaklaşması beklenmektedir. Böylece Türkiye alüminyum sektörü Avrupa’nın en önemli üç tedarikçi ülkesinden biri konumuna gelmiş bulunmaktadır

ALUS, ALÜMİNYUM SEKTÖRÜNÜN BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK SEMPOZYUMU’NUN 28 YILININ HİKAYESİ

TALSAD, TÜBİTAK (Ulusal Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Enstitüsü) ve METEM (Malzeme ve Metalurji Mühendisleri Odası) ile birlikte bir dizi alüminyum sempozyumu başlatmıştır. Sempozyum ilk olarak 1993 yılında alüminyum bilim adamları ve mühendislerinin teknik bir toplantısı olarak düzenlenmiş ve daha sonra bir dizi sempozyuma dönüşmüştür. 2009 yılından bu yana Sempozyum, Avrupa, Orta Doğu ve Avrasya’nın buluşma noktası olan ALUEXPO, Uluslararası Alüminyum Teknolojisi, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı ile güçlerini birleştirdi. O zamandan beri fuar ve sempozyum büyümeye devam etti. Sempozyum artık uluslararası bir alüminyum bilimsel etkinliği olan Sempozyum Bildiriler Kitabı, sektörümüzün değerli akademisyenleri ve mensupları tarafından büyük ilgi görmektedir. Dünyanın dört bir yanından davetli seçkin konuşmacıların katılımıyla üçü açılış paneli olmak üzere 13 oturumdan oluşan ALUS, 2019 Uluslararası Alüminyum Sempozyumu, 83’ü Uluslararası Bilim Kurulu tarafından onaylanmış ve yayınlanmış toplam 103 bildiri aldı. 10. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu’nun Uluslararası Bilim Kurulu, 12 farklı ülkeden çok değerli 25 akademisyen ve uzmandan oluşacak. 10. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu, karbonsuz bir dünyaya son küresel geçişi ve alüminyum endüstrisinin rolünü tartışmak için dünyanın dört bir yanından daha fazla katılım sağlayacak. Yeşil Anlaşma, Net Sıfır emisyonları, sürdürülebilirlik, yeni alaşımların geliştirilmesi, alüminyum alaşımlarının işlenmesi ve karakterizasyonları ile ilgili öne çıkan tartışma konularına ek olarak, 10. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu’nun ana konuları olacaktır.