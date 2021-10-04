Socar Türkiye’ye ‘Türk Konseyi Yatırım Ödülü’

Türk dili konuşan ülkeler arasındaki işbirliğini teşvik amacıyla uluslararası faaliyetlerini sürdüren Türk Konseyi’nin Ekonomi Bakanları 10. Toplantısı, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirildi. Toplantı sonrası düzenlenen Türk İş Ödülleri Töreni’nde, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR’ın Türkiye’deki iştiraki olan SOCAR Türkiye, ‘Türk Konseyi Yatırım Ödülü’nü aldı.

Konsey üyesi ülkelerde yatırımların artırılmasında önemli rol oynayan şirketlerin değerlendirildiği ödüllerde SOCAR Türkiye, stratejik sektörlerde üretimin gerçekleştirildiği büyük ölçekli yatırımlarıyla ödüle layık görüldü. Üye ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan ve Türkiye’nin ekonomi/ticaretten sorumlu Bakanlarının katıldığı toplantıda SOCAR Türkiye adına ödülü, İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un elinden aldı.

Türk İş Ödülleri, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Ticaret Bakanlığı’nın kararıyla, Türkiye’de yatırım yapan konsey üyesi ülke şirketleri arasında yapılan değerlendirmeyle veriliyor. Azerbaycan ve Türkiye’nin kurucuları arasında yer aldığı Türk Konseyi, üye ülkeler arası ekonomik işbirliğinin artırılmasının yanı sıra Türk dünyasının tarihi ve kültürel birikimlerinin karşılıklı paylaşımı ve geliştirilmesine yönelik projeler de yürütüyor.

“TÜRK DÜNYASININ GELECEĞE YÜRÜYÜŞÜNDE GÜÇLÜ ADIMLARIMIZLA VARIZ”

Aldıkları ‘Türk Konseyi Yatırım Ödülü’nü değerlendiren SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov, şunları söyledi: “Türk Konseyi, aynı dili konuşan, aynı idealleri paylaşan ülkelerimizin potansiyelini tüm dünyaya ilan eden güçlü bir birliktelik. Ekonomik iş birliğinin yanında kapsayıcılık ölçeğini daha geniş tutarak Türk devletleri arasındaki sosyal ve kültürel bağların da geliştirilmesine katkı yapıyor. Türk dünyasına sunduğu vizyonla devletlerimizi ve kardeş halklarımızı ortak değerlerimiz etrafında kenetleyerek geleceğe taşıyor. SOCAR Türkiye olarak Türk dünyasının bu gelecek yolculuğunda güçlü adımlarımızla her zaman varız. Türkiye’deki yatırımlarımızı yalnız Azerbaycan ve Türkiye değil tüm Türk dünyası için stratejik önemde görüyor ve faaliyetlerimizi bu bilinçle sürdürüyoruz. Bu açıdan Türk Konseyi’nden böyle bir ödül almış olmak bizim için bir ödülden çok daha fazla anlam taşıyor. Çalışmalarımızı izleyen ve takdir eden Türk Konseyi’ne ve üye ülkelere SOCAR Türkiye olarak en derin şükranlarımızı sunuyoruz.”