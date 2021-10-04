REİS GIDA, GÜVENLİ TEDARİKÇİ BELGESİNİ ALDI

40 yıllık tecrübesiyle bakliyat sektörünün en güvenilir markası olan Reis Gıda, ürünlerinin kalite standardındaki sürekliliği ve sektörüne öncülük ettiği çalışmalarıyla her daim kaliteyi ön planda tutuyor. Reis Gıda Tedarik Zincirinde Güven Programı çerçevesinde yayımlanan, Tedarik Zincirinde Güven Rehberi’nin değerlendirme kriterlerine göre ürünlerinin yüksek kalitesi, izlenebilirliği ve süreçlere uyumunu sağlayıp başarıyla gerçekleştirmiş olduğu uygulamalarla Güvenli Tedarikçi Sertifikası almaya hak kazandı.

Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun, topluma karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda Güvenli Tedarikçi Belgesi’nin önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekti. Işılay Reis Yorgun, “Reis Gıda, yapılan araştırmalarda kuru gıda ve genel sektör analizleri raporunda pirinç ve bakliyatta marka bilinirliğinde lider marka olarak daima birinci sırada yer aldı.

Tüketicilerimize verdiğimiz değerin bir sonucu olarak da pirinç ve bakliyat kategorisinde ‘en güvenilen, en çok tercih ve tavsiye edilen’ marka yine Reis. Bu da kaliteye, gıda güvenliğine ve tüketicilerimize verdiğimiz değerin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Özellikle Covid 19 pandemisi sonrasında güvenli üretim ve güvenli gıda algısı tüketici nezdinde daha fazla bilinçlenmeye sebep oldu.

Yaşamımızın ilk önceliği olan doğru ürünlerle beslenme, yaşam kalitemiz ile doğru orantılı. Sağlıklı beslenme ise üretilen ürünlerin güvenli gıdalar olmasıyla sağlanır. Gıda güvencesi ve gıda güvenliğinin sürdürülebilir olması gelecek nesiller için sağlıklı yaşam anlamına geliyor” dedi. Tarladan sofraya gıda güvenliğini misyon edinerek gıdanın üretiminden tüketimine kadar olan arz zinciri boyunca her aşamada hijyen, kalite ve izlenebilirliğini sağlayarak çevreye ve topluma duyarlı bir marka olduklarına işaret eden Işılay Reis Yorgun, “İçinden geçtiğimiz bu zorlu salgın sürecinin ilk gününden itibaren dünya standartlarında tedbirler alarak tüm aksiyonları uyguladık ve sektörümüzde ilk COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni aldık. 2021 yılında da gerçekleştirdiğimiz üst düzey hijyen tedbirleri ile belge yenilememizi gerçekleştirdik. Şirket olarak kaliteyi güvenle tüketicimize ulaştırmanın sorumluluğu içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.