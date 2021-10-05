Prof. Dr. Kenan Gürsoy’a Büyük Onur

İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Batı Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kenan Gürsoy, Kültür Konseyi Derneği tarafından ‘Kültür Konseyi Büyük Ödülü’ ile taltif edildi.

MİLLİ KÜLTÜRE KATKI

Kültür Konseyi Derneği’nden yapılan açıklamada, ödülün, çalışmalarının, çabalarının, milli kültüre, insanlık tarihine ve sanata katkılarına karşı, toplumunun teşekkürünün bir ifadesi, ‘unutulmadıklarının ve unutulmayacaklarının’ belgesi olarak, mümtaz bilim insanı Prof. Dr. Gürsoy’a takdim edildiği belirtildi.

KÜLTÜR KONSEYİ BÜYÜK ÖDÜLÜ HAKKINDA

Kültür Konseyi Büyük Ödülü, dernek sözleşmesinde de ifade edildiği üzere, “Kültürümüz, kimliğimizi oluşturan, tarihten süzülüp gelen ve günümüzden geleceğe uzanan maddi, manevi değerler bütünüdür” anlayışından hareketle; bilim dallarından sanatlara ve zanaatlara kadar uzanan temel değerlerimizin korunması, yaşatılması, tanıtılmasının değerlendirerek geleceğe taşınmayı amacıyla hayatları boyunca hizmet veren bilim adamlarına, sanatkârlara, zanaatkârlara, kurumlara veya kuruluşlara, çalışmalarını, çabalarının milli kültüre, insanlık tarihine ve sanata yaptıkları katkılarına karşı toplumunun teşekkürüünn bir ifadesi olarak, “unutulmadıklarının ve unutulmayacaklarının” belgesi olarak veriliyor.

PROF. DR. KENAN GÜRSOY KİMDİR?

Felsefeci, araştırmacı-yazar ve eski bir diplomat olan Prof. Dr. Kenan Gürsoy, 29 Aralık 1950 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Rennes ve Sorbonne Üniversitelerinden mezun olan Prof. Dr. Gürsoy, Paris Nanterre Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde araştırmacı olarak görev aldı. Türkiye’de çeşitli üniversitelerde yardımcı doçent, (doktor öğretim üyesi) doçent, profesör, anabilim dalı başkanı ve dekanlık gibi görevlerde bulunduktan sonra 2009 yılında Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi olarak atandı.

2015 yılından bu yana İstanbul Aydın Üniversitesi’nde görev yapan, Türk tasavvufu, ekzistans felsefesi, fenomenoloji, etik ve mukayeseli dinî etik konuları üzerinde çalışmalarını derinleştiren Gürsoy, yurtiçi ve yurtdışında pek çok seminer, sempozyum ve konferansa katıldı. Türk kültür hayatında ve eğitim sisteminde felsefî tutum ve düşüncenin yaygınlaşması için çaba harcadı. Makaleleri, yerli ve yabancı birçok dergide yayımlandı.