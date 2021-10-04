Ömer Atiker Holding AŞ COO’su Meral Güner: 70 Ülkeye İhracat Yapan Bir Dünya Markasıyız

Ömer Atiker Holding AŞ, LPG dönüşüm sistemlerinden elektrik kaynak makinalarına, Horeca ekipmanlarından yazılım ve inşaata kadar pek çok sektörde hizmetlerine devam ediyor. Ömer Atiker Holding AŞ bünyesindeki şirketler, dünyanın 70 ülkesine ihracat gerçekleştiriyor. Ömer Atiker Holding AŞ COO’su Meral Güner, verdikleri hizmetler ve hedefleri hakkında Ekovitrin’in sorularını yanıtladı.

Ömer Atiker Holding AŞ olarak kuruluş öykünüzü ve günümüze kadar kaydettiğiniz aşamaları ana hatlarıyla anlatır mısınız?

OMA-Ömer Atiker Holding CEO’su Sayın Ömer Atiker’in babası Sayın Mehmet Ali Atiker bir süre baba mesleği olan ayakkabıcılık mesleğini icra ettikten sonra 70’li yılların gözde mesleklerinden teneke boru imalatı yapmaya başlıyor. Bu girişim, pazar koşulları doğrultusunda zamanla sacdan mamul sondaj boruları üretimine dönüşüyor. Ömer Atiker, Konya’da kurulu sacdan metal sondaj borusu üretimi yapan tesisi bazı modifikasyonlarla LPG tankı üretim tesisine dönüştürme fikri ile icraata geçiyor. Ömer Atiker, LPG dönüşüm sektöründeki hızlı büyümeyi zamanında görerek LPG tankı üretiminin kendi başına yeterli olmadığını anlayarak karbüratörlü ve sıralı LPG sistemleri üretimine geçiş yapıyor. Ömer Atiker, LPG yakıt sisteminin tüm bileşenlerini kendi tesislerinde üreterek kalıp ve teknolojik makine yatırımlarını devam ettiriyor. Mevcut tesislerde dijital teknolojinin tüm imkanları kullanılarak üretim tümüyle robotik otomasyon hatlarına taşınıyor. Atiker LPG sistemleri, yüksek kalitesi ve makul fiyatı ile hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki müşteriler tarafından hüsnü kabul görüyor. Atiker, dünyanın 70 ülkesine ihracat yapan, birçok ülkede iştirakleri ve temsilcilikleri olan bir dünya markasına dönüşerek bünyesindeki şirketleri ve iştiraklerini Ömer Atiker Holding çatısı altında birleştiriyor. OMA Holding’in LPG dönüşüm sistemleri, elektrik kaynak makinaları, Horeca ekipmanları, kaynak otomasyon ve robot sistemleri üreten sanayi kuruluşları yanı sıra yazılım ve inşaat sektöründe yer alan şirketler bulunuyor.

“ATİKER AUTOGAS SYSTEMS 70 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR”

Grup şirketleriniz ve markalarınızın sektörde ulaştığı büyüklük ve pazar payları hakkında bilgi verir misiniz? Özellikle Omake, Mobilchef ve Atiker Inox markalarınızın faaliyetlerinden ve hedeflerinizden bahseder misiniz?

OMA Holding bünyesindeki Atiker Autogas Systems, halihazırda 70 ülkeye ihracat yapıyor. Bu durum Ömer Atiker Holding’in networkü hakkında bir fikir veriyor. Sahip olduğumuz pazar potansiyelini Holding şirketlerinin ürettiği diğer ürünler için kullanıyoruz. Bu sayede henüz çok yeni olan Omake, Mobilchef ve Atiker Inox ürünlerini daha önce girmiş olduğumuz tüm pazarlara çok kısa zaman içinde sunma imkanını bulduk. Şimdi bu pazarlarda kalıcı olmaya çalışıyoruz. Hedefimiz, Omake, Mobilchef ve Atiker Inox markalarını Horeca sektöründe birer dünya markası haline dönüştürmek. Bu hedefe ulaşmak için tüm paydaşlarımız ve networkümüz ile durmadan, yılmadan çalışıyoruz.

“AR-GE VE TASARIMA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ”

Mutfak ekipmanları sektörüne baktığımızda karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Sektörde belli başlı sorunlar nelerdir?

OMA Holding, iş potansiyelini geliştirmek üzere Atiker gibi bir dünya markasına sahip olmanın avantajını farklı ürünlerde dünya markası olarak kullanmak üzere Horeca sektörüne giriş yapıyor. Horeca sektöründeki müşteriler satın alacakları mutfak ekipmanlarında; estetik, gıda güvenliği, kalite, güvenilirlik, mobilite, enerji verimliliği, makul fiyat gibi birçok niteliği bir arada satın almak istiyor. Bu durum, rekabeti daha karmaşık ve yoğun hale getiriyor. Atiker, tüm dünyadaki müşterilerin beğenisini kazanacak mutfak ekipmanları üretmek için Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine büyük önem atfediyor. Ürünlerimizde gıda pişirici güvenliği başta olmak üzere enerji verimliliği, mobil çözümler, güvenilirlik ve güçlü servis desteği unsurlarına önem veriyoruz, müşterilerimize inovatif ürün ve süreçler sunarak rekabetçiliğimizi ve sürdürülebilirliğimizi korumaya çalışıyoruz.

Ömer Atiker Holding AŞ COO’su Meral Güner, Ekovitrin Dergisi Haber Merkezi’nden Ali Karabaş’a verdikleri hizmetleri ve hedeflerini anlattı.

“İŞ YAŞAMINDA KADIN OLMANIN AVANTAJINA SAHİBİM”

İş dünyasında başarılı bir kadın yönetici olarak uyguladığınız stratejiler nelerdir?

İş dünyasında başarının temel anahtarı güçlü bir networke sahip olmak. Bir ağaçta olduğu gibi kökler ne kadar geniş alana yayılır ve ne kadar güçlü olursa ağaç o denli güçlü olur. Biz de iş yaşamında bu gerçeği göz önüne alarak tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, danışmanlarımız ve üçüncü taraflarla güçlü bağlar ve güçlü işbirlikleri oluşturmaya, muhataplarımızla win-win esaslı bir işbirliği oluşturulmasına önem veriyoruz. Doğal olarak çalışacağımız kişi ve kurumları seçerken bu ilkeyi göz önüne alarak karar veriyoruz. Bizim sadece yurtiçinde değil yurtdışında da güçlü bağları olan paydaşlarımız bulunuyor, tüm paydaşlarımızla ticari bağların ötesinde bir gönül bağı ile bağlanmaya özen gösteriyoruz. Bu amaçla, ilişkilerimizde insana değer veriyor, paydaşlarımıza güveniyor, müşterilerimize saygı duyuyor ve tüm muhataplarımıza adil davranıyoruz. Çevremizdekilerin sesine kulak veriyoruz. Kişisel olarak, iş yaşamında kadın olmanın avantajına sahip olduğuma inanıyorum. Bilindiği üzere kadın; şefkatin, korumanın, fedakarlığın simgesi. Ben de kadın olarak sahip olduğum bu içgüdüleri OMA Holding’in networkünün güçlü ve canlı kalması için kullanmaya çabalıyorum. Bir işletmenin DNA’sında kadın içgüdülerinin olmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Kadınların, işletmelerin sürdürülebilirliği ve idamesine önemli katkı sağladığına inanıyorum.

“DİJİTAL DÖNÜŞÜM PLANLARI YAPIYORUZ”

Ömer Atiker Holding AŞ olarak kısa ve uzun vadedeki yatırım hedefleriniz nelerdir?

Holdingimiz, orta ve uzun vadeli büyüme ve gelişme planlarında otomotiv dışındaki farklı sektörlerde yatırımlar yapmayı öngörüyor. Yaşlı dünyamız 2050 yılına kadar insanoğlunun çevreye verdiği zararı karşılayamayacak hale gelecek. Bu nedenle, bugünden yarınlarımızı kurtaracak girişimlerde bulunmamız gerekiyor. Bu gerçek, dünyada topyekün bir yeşil devrimin yaşanmasını gerekli kılıyor. Diğer yandan üretimde dijital dönüşüm tüm hızıyla kendini göstermeye başladı. Ömer Atiker Holding, bu koşulları göz önüne alarak dijital dönüşümün ve yeşil devrimin bir parçası olacak yeni girişimlerin planlarını yapıyor. Tüketiciler, halen otomotiv ve metal eşya alanında görmeye alıştığı “Atiker” markasını önümüzdeki yıllarda farklı sektörlerdeki ürün ve hizmetlerde görebilecekler.

“KALİTEMİZİ YAŞATMAK İSTİYORUZ”

Özellikle vurgulamak istediğiniz mesajınız var mı?

Horeca sektöründe; geçmişten gelen tecrübemizi, yenilikçi teknolojik yatırımlarımızı, araştırmacı-işini seven ekip ruhumuzu birleştirerek tüm network ağımızla bu sektörde bizde varız diyerek kalitemizi yaşatmak istiyoruz.