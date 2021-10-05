Mustafa Yavuz Akmeşe: “Türkiye’nin İlk Intermodal Lojistik Merkeziyiz”

Samsun Lojistik Merkezi Pazarlama ve Satış Müdürü Mustafa Yavuz Akmeşe, Samsun Lojistik Merkezi’nin Türkiye’nin ilk intermodal lojistik merkezi olduğunu ve 680 bin metrekare alan üzerine inşa edildiğini söyledi. Bu alanın 225 bin metrekaresinin kapalı depolama alanları için ayrıldığını kaydeden Mustafa Yavuz Akmeşe, “Şu an inşası tamamlanmış ve kullanıma hazır vaziyette farklı büyüklüklerde 3 tip depomuz bulunuyor. Kullanıma hazır depolarımızın toplam alanları 80 bin metrekare. Ayrıca, toplamda 9 bin 750 metrekare alana sahip 7 adet kuru dökme yük depomuz, 2022 yılı başında hizmete sunulacak” dedi.

Samsun Lojistik Merkezi’nin kentin lojistik imkânları göz önüne alınarak Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Tekkeköy Belediyesi, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi ortaklığında geliştirilmiş bir Avrupa Birliği Hibe Projesi olduğu bilgisini veren Mustafa Yavuz Akmeşe, “TC Sanayi Bakanlığı’nın Program Otoritesi olduğu, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı’na (BROP) 2011 yılında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından sunulan proje başarılı bulundu.

Müzakereler sonunda bütçesi 50 Milyon Avro’ya kadar çıkmış, Türkiye’nin en yüksek bütçeli tek majör projesi halini aldı. Samsun Lojistik Merkezi’nde depo kiralama hizmetlerinin yanısıra mobil gümrük hizmeti, gümrüklü depo hizmeti, elleçleme hizmetleri, proje kargo elleçleme, konteyner depolama, açık saha kiralama, TIR parkı, ofis kiralama hizmeti de sunuluyor. Merkezimiz, Toros ve Yeşilyurt limanlarına 2,5 km, Samsunport’a 18 km, Çarşamba Havaalanı’na ise 8 km uzaklıkta” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN KUZEY KAPISI

Samsun Lojistik Merkezi’nin lojistik sektöründe Türkiye’nin kuzey kapısı olduğuna değinen Mustafa Yavuz Akmeşe, “Karadeniz çanağı dağıtım, toplama ve konsolidasyon merkezi, güney ile bağlantı noktası. Gerek stratejik konumu, gerek hava, kara, deniz ve demiryolu ulaşımı imkanlarıyla dünya ticaretindeki önemli duraklardan birisi konumunda.

Özellikle Çin’in lokomotifliğini üstlendiği Yeni İpek Yolu Projesi’nde “Çin-Merkez ve Batı Asya” koridoru güzergâhında yer alması ve Viking Demir Yolu Hattı üzerinde konuşlandırılması lojistik merkezimizi küresel rekabette avantaj sahibi yapıyor. Bu bağlamda, ulusal ve uluslararası pazarlara erişmeyi talep eden; uluslararası işletmeler, bölgesel işletmeler ve art alan işletmeleri için etkin ve etkili lojistik zincirlere erişimi artırmak, bölgede lojistik giderini etkileyen ticari olmayan engellerin ortadan kaldırılması için özel sektör ve kamu kurumları arasındaki koordinasyonu sağlamak, merkezi konumumuza bağlı olarak geliştirdiğimiz başlıca stratejilerimiz.

Paydaşlarımızın talepleri doğrultusunda, Ocak 2021’de lojistik merkezimizde mobil gümrük hizmeti sunulmaya başlandı. Merkezimiz içerisinde bulunan demiryolu bağlantısı, gümrük hizmeti ve A+ sınıfı depo ve antrepolar ile dünya ticaret ağında yerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Mustafa Yavuz Akmeşe, Samsun Lojistik Merkezi’nin işbirliği yaptığı firmalarla ilgili şunları söyledi: “Şirketimiz lojistik pazarının iki ana segmenti olan ‘şirketler segmenti’ ve ‘endüstri segmenti’ üzerinde faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Lojistik pazarının şirketler segmenti: Sanayiciler/imalatçılar, dağıtımcılar-ithalatçılar ve ihracatçılar, lojistik hizmet sağlayıcıları ve nakliyeciler gibi yük taşımacılarından oluşuyor.

MUSTAFA YAVUZ AKMEŞE: “Şu an inşası tamamlanmış ve kullanıma hazır vaziyette farklı büyüklüklerde 3 tip depomuz bulunuyor. Kullanıma hazır depolarımızın toplam alanları 80 bin metrekare. Ayrıca, toplamda 9 bin 750 metrekare alana sahip 7 adet kuru dökme yük depomuz, 2022 yılı başında hizmete sunulacak.”

Lojistik pazarının endüstri segmentini ise tarım, yiyecek ve içecek (dayanıksız, soğutuculu konteynerler), ahşap ürünleri/mobilya, hızlı tüketim malları (FMCG), otomotiv parçaları, inşaat malzemeleri, sağlık, ilaç ve güzellik malzemeleri, kimyasal, askeri, elektronik, projeler, enerji (petrol & gaz vb.), moda & perakende olarak sıralayabiliriz.”

“HİZMET VERDİĞİMİZ KURUMLARA BİRÇOK AVANTAJ SAĞLIYORUZ”

Mustafa Yavuz Akmeşe, Samsun Lojistik Merkezi olarak hizmet verdikleri kurumlara sağladıkları başlıca avantajları şöyle özetledi: “Kamu sektörü mülkiyeti, bürokratik ‘formaliteden’ kurtulmak konusunda yardımcı olacak. Liman operasyonları tarafından sunulanlara göre daha geniş mevcut alanlar ve daha çok çeşitli katma değerli hizmetler (örneğin paketleme, etiketleme, markalama, vs.) sayesinde daha esnek proje lojistiği çözümleri. Samsun Lojistik Merkezi tarafından sağlanan malzeme taşıma ekipmanları ve terminalleri sayesinde karayolu-demiryolu taşıma biçimleri arasında malların aktarılması. Emsal teşkil eden kurumların operasyonlarının çalışma saati kısıtlamaları ve yüksek fiyat tarifeleri, Samsun Lojistik Merkezi’ne rekabet edebilme avantajı sağlıyor.

Sadece limanlarla değil aynı zamanda Ankara/Mersin vasıtasıyla art alan ile sağlanan demiryolu bağlantısı, TR83 Bölgesi için avantaj. Samsun Gümrük Müdürlüğü’nün Samsun Lojistik Merkezi içerisindeki özel gümrük ofisi, ithalat/ihracat işlemleriyle alakalı olarak Samsun Lojistik Merkezi müşterilerine avantaj sağlıyor. Araçlar için yeterli otopark alanları ve dağıtım şirketlerinin ve 3PL şirketlerinin kamyon şoförleri için yemek bölümleri ve restoranlar gibi sosyal tesisler. İlave alanlar ve hizmetler, örneğin yakıt istasyonu, kamyon bakımı, sosyal alanlar, bankalar, postane, güvenlikli alan. Şirketler için yüksek yatırım maliyetleri yerine daha düşük kiralama maliyetleri.

Genişletilebilir ve değiştirilebilir depolar ve üç farklı kategoride depo seçimi için esnek seçenekler.”