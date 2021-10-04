Lojistik Dosyasında Bu Ay: Forwarder Taşımacılığı ve Lojistik Köyler

FORWARDER TAŞIMACILIĞI

‘Taşıma işleri organizatörü’ olarak adlandırılan forwarder’lar, karayolu, denizyolu ve havayolu taşımacılığında sevkiyat, gümrükleme ve sigorta hizmetlerini yapan firmalardır. Lojistik süreci başından sonuna kadar yöneterek, taşınacak malları gideceği yere ulaştıran forwarder’lar, yükü veren taraf ile müşteri arasındaki ilişkileri yönetirler. Müşteri taleplerini dikkate alan forwarder’lar, malın zamanında ulaşmaması veya zarar görmesi gibi konularda, müşterinin muhatap olacağı fi rmalardır. Ekim sayımızda forwarder taşımacılığı konusunda hizmet veren firmaları ve uzmanların konuyla ilgili analizlerini sayfalarımıza taşıdık.

LOJİSTİK KÖYLER

‘Taşıma işleri organizatörü’ olarak adlandırılan forwarder’lar, karayolu, denizyolu ve havayolu taşımacılığında sevkiyat, gümrükleme ve sigorta hizmetlerini yapan fi rmalardır. Lojistik süreci başından sonuna kadar yöneterek, taşınacak malları gideceği yere ulaştıran forwarder’lar, yükü veren taraf ile müşteri arasındaki ilişkileri yönetirler. Müşteri taleplerini dikkate alan forwarder’lar, malın zamanında ulaşmaması veya zarar görmesi gibi konularda, müşterinin muhatap olacağı fi rmalardır. Ekim sayımızda forwarder taşımacılığı konusunda hizmet veren fi rmaları ve uzmanların konuyla ilgili analizlerini sayfalarımıza taşıdık. Lojistik köyler, farklı taşıma modlarını tek çatı altında yönetme ve lojistik maliyetleri düşürmek için kurulan bölgeler olarak tanımlanıyor. Lojistik köylerin temel işlevi olarak, devlet tarafından teşvik edilen kombine taşımacılığın yönetimi ve kargo trafi ğinin karayolundan demiryoluna kaydırılması karşımıza çıkıyor. Lojistik dosyamızda ‘lojistik köyler’ konusunu da ele alıyoruz.

ATİLLA YILDIZTEKİN (Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetim Danışmanı)

FORWARDER’LAR EN BÜYÜK YARDIMCIMIZ

Forwarder ile çalışmak işlerimizi son derece kolaylaştıran, riskleri minimize eden, maliyet avantajı yaratan, hataları azaltan bir çalışma şekli. İlişkilerin şeffaf, karşılıklı güvene dayalı, ortak çalışma gerektiren bir yöntem.

UTİKAD YÖNETİM KURULU SEÇİMİNİ AYŞEM ULUSOY VE EKİBİ KAZANDI

UTİKAD 38. Seçimli Olağan Genel Kurulu, 15 Eylül 2021 tarihinde Hilton Bomonti Otel’de gerçekleşti. Üye şirketlerden oluşan iki farklı ekibin yarıştığı seçimleri Ayşem Ulusoy liderliğindeki Önce UTİKAD Ekibi kazandı.

GÜLŞEN YEŞİLDAĞ - Lojistik Danışmanı

LOJİSTİK KÖYLER İÇİN TURQUALITY UYGULAMASI

Turquality, dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı. Günümüzde gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları ve değişen tüketim kalıpları ile uluslararası pazarlarda yer almak isteyen şirketleri, daha fazla katma değer ve pazar payı anlamına gelen, güçlü markalar yaratmaya teşvik ediyor.

SAMSUN LOJİSTİK MERKEZİ PAZARLAMA VE SATIŞ MÜDÜRÜ MUSTAFA YAVUZ AKMEŞE: “TÜRKİYE’NİN İLK INTERMODAL LOJİSTİK MERKEZİYİZ”

Samsun Lojistik Merkezi Pazarlama ve Satış Müdürü Mustafa Yavuz Akmeşe, 680 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Samsun Lojistik Merkezi’nin Türkiye’nin ilk intermodal lojistik merkezi olduğunu belirtti.

DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLAÇTI ŞEN İESU Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Başkanı

LOJİSTİK KÖYLERİN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI

Küreselleşmenin artması ve teknolojinin gelişimiyle birlikte günümüzde etkin, verimli bir lojistik köyün oluşturulması ve işletilmesi, ülke ekonomisine katkısı açısından bir zorunluluk.

LOGİTRANS LOJİSTİK, POLONYA’DA OYUNUN KURALLARINI DEĞİŞTİRİYOR LOGİTRANS LOJİSTİK

Logitrans Lojistik, Türkiye-Polonya hattı üzerinde inovatif, ekonomik, çevreci ve sürdürülebilir bir proje olan LogiTrain hizmetini başlattı.

DİLEK AŞAN - Taksim Danışmanlık Hizmetleri Genel Müdürü

TERSİNE LOJİSTİK NEDİR, NEYİ AMAÇLAR?

Geleneksel lojistikte ürün ve hizmetlerin son durağı tüketici olurken tersine lojistikte ürün; iade, yeniden kullanım, tamir vb. gibi adımlardan geçerek tekrardan üreticiye ulaşıyor.

Lojistik dosyası Ekim sayısında.

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