Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ‘Genç Dostu Şehir Projesi Fikir Ödülü’

Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi’nde kurulan Kapsül Teknoloji Platformu, Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) düzenlediği Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’nda ödüle layık görüldü. TBB’nin ev sahipliğinde Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yenilikçi fikirleriyle Türkiye’nin belediyecilik pratiğine farklı bir bakış açısı kazandıran tüm katılımcıları, özellikle de dereceye giren belediyeleri tebrik etti. Programda Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışmasına katılarak dereceye giren 22 belediyeye ödülleri takdim edilirken; Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Kapsül Teknoloji Platformu ile kazandığı “Genç Dostu Şehir Projesi Fikir Ödülü”nü Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Kapsül Teknoloji Platformu ile kazandığı ‘Genç Dostu Şehir Projesi Fikir Ödülü’nü Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı.

“AMACIMIZ KONYA’MIZI TEKNOLOJİ ÜSTLERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRMEK”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, “Kapsül Teknoloji Platformu ile amacımız; nitelikli insan gücüne, katma değerli üretime, milli savunma ve teknoloji çalışmalarına katkı sunarak Konya’mızı teknoloji üstlerinden biri haline getirmek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve bizleri ödüle layık gören herkese teşekkür ederim” dedi. KAPSÜL TEKNOLOJİ PLATFORMU Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi’nde Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sunmak ve gençlerin teknoloji ile olan uyumunu bireysel gelişimlerine entegre etmek amacıyla kurulan Kapsül Teknoloji Platformu; TEKNOFEST başta olmak üzere ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan takımlara destek sağlıyor; teknoloji odaklı Ar-Ge çalışmalarını destekleyen 39 takımdan oluşuyor.