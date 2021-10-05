İnoksan Bulaşık Yıkama Makineleri Kuzey Amerika’da

Mutfak projelendirme konusundaki uzmanlığını ürün gruplarında da sürdüren İnoksan, bulaşık yıkama makinelerinde ABD ve Kanada’da perakende ürün satışında pazar gereklilikerinin en başında gelen UL/ETL Güvenlik ve NSF hijyen sertifikalarını, uzun süren detaylı test süreçlerinin ardından BYM042N Bardak Yıkama ve BYM052N Set Altı Bulaşık Yıkama Makinesi modellerinde almaya hak kazandı. Tüm güvenlik ve hijyen simülasyonlarının gerçekleştirildiği ağır testlerden başarıyla geçen İnoksan BYM ailesinin üyeleri, artık tüm Kuzey Amerika’da satışa sunulabilecek.

GARANTİ VE 7/24 SERVİS HİZMETİ VERİLECEK

Projelerde, İnoksan’ın geniş bayi ağı üzerinden, perakende satışlarda ve online satış platformlarında erişilebilir olacak olan İnoksan BYM ailesi üyeleri için Amerika’nın tüm eyaletlerinde garanti ve 7/24 servis hizmeti de verilecek. Türk mühendislerimizce tasarlanan, tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen İnoksan BYM ailesi; Amerika ve Kanada altyapısına uygun, elektrik, su koşulları ve kullanım alışkanlıkları gözetilerek, pazar ihtiyaçlarını en kaliteli şekilde karşılayabilecek yapıda profesyonellerin beğenisine sunuluyor.